A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor

A101’de bu hafta özellikle balık tutkunlarının merakla beklediği olta seti, aksesuarlar, balıkçı makası, pensesi, katlanabilir kamp sandalyesi, kamp taburesi gibi ürünler satışa çıkacak. Alternatif olarak tava ve sahan set 599 TL, Düdüklü Tencere 750 TL, 6 Parça Tencere Seti ise 1100 TL’den satılacak. Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL olurken Çift Amortisörlü Bisiklet ise 6.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Beyaz eşya ürünlerinden 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Led Göstergeli Çamaşır Makinesi 10.499 TL, Buzdolabı 19.999 TL olacak. A101’de haftanın merakla beklenen ürününde olan 2+1 Bistro Set 2.699 TL, 2+1 Simonete Set 4.499 TL olacak. İşte, A101 Perşembe kataloğu ve fiyatları…