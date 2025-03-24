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A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor

A101 27 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi yayımlandı. A101 zincir markette bu hafta teknoloji ürünlerinden, valiz çeşitlerine, masa sandalye ürünlerinden, giyim malzemelerine onlarca farklı üründe kampanya yaşanacak. 4K Ultra HD Televizyon 24.999 TL’den raflarda yerini alırken İdopad Slim 3 laptop bilgisayar 8.999 TL’den müşterileri bekleyecek. Şarjlı Kahve ve Baharat Öğütücü 699 TL, Elektrikli Yatak Süpürgesi 1.699 TL, Saç Maşası 899 TL, Saç Kurutma Makinesi 899 TL ve Tost Makinesi 1.999 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 27 Mart aktüel kataloğu….

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 1

A101’de bu hafta özellikle balık tutkunlarının merakla beklediği olta seti, aksesuarlar, balıkçı makası, pensesi, katlanabilir kamp sandalyesi, kamp taburesi gibi ürünler satışa çıkacak. Alternatif olarak tava ve sahan set 599 TL, Düdüklü Tencere 750 TL, 6 Parça Tencere Seti ise 1100 TL’den satılacak. Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL olurken Çift Amortisörlü Bisiklet ise 6.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Beyaz eşya ürünlerinden 6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Led Göstergeli Çamaşır Makinesi 10.499 TL, Buzdolabı 19.999 TL olacak. A101’de haftanın merakla beklenen ürününde olan 2+1 Bistro Set 2.699 TL, 2+1 Simonete Set 4.499 TL olacak. İşte, A101 Perşembe kataloğu ve fiyatları…

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 27 MART PERŞEMBE 

4K Ultra HD Android Televizyon 24.999 TL

QLED Google Televizyon 13.499 TL

İdeapad Slim 3 (laptop) 8.999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 3

Büyük Boy Valiz 839 TL

Orta Boy Valiz 739 TL

Kabin Boy Valiz 639 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 4

Bluetooth Kulaklık 299 TL

Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 499 TL

Saç Maşası 899 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 5

Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

Tost Makinesi 1.999 TL

Elde Dikiş Makinesi 289 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 6

Olta Seti 499 TL

Olta Aksesuar Seti 249 TL

Katlanabilir Kamp Sandalyesi 289 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 7

Tava ve Sahan Set 599 TL

Düdüklü Tencere 750 TL

5 Parça Tencere Seti 1.100 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 8

Çok Amaçlı Mutfak Rafı 999 TL

Mop Temizlik Kova Seti 599 TL

İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 9

125 CC Benzinli Moped 34.999 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 6.999 TL

A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 10
A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 11
A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 12
A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 13
A101 Aktüel Kataloğu 27 Mart Perşembe yayımlandı: Masa, sandalye setleri ve elektronik mutfak ürünleri ve laptop geliyor - 14
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