A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart Perşembe: A101’de TV ünitesi, elektrikli süpürge, beyaz eşya ve otomatik kahve makinesi satışa çıkıyor
A101 6 Mart Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. A101 markette bu hafta elektrikli süpürge, dikiş makinesi, otomatik kahve makinesi, buharlı ütü, banyo baskülü, televizyon ünitesi, klavye mouse seti, kameralı çocuk takip seti ve diğer birçok alternatif ürün müşterileri bekleyecek. A101 markette bu hafta 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, Elektrikli Süpürge 2.799 TL, Aspiratör 1.299 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.999 TL ve Dikiş Makinesi 7.399 TL’den reyonlarda olacak. A101’de haftanın dikkat çeken ürününde ise Çantalı Keman 1.999’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart Perşembe…
A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…