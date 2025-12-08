A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık 2025: 70 inç televizyon, su sebili, motosiklet ekipmanları ve bavul satışa çıkıyor
A101 market, 11 Aralık 2025 Perşembe günü raflarda yerini alan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sundu. A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, motosiklet sürücüleri için ekipmanlardan seyahat edecekler için bavula kadar birçok yeni ürün öne çıkıyor. İşte 11 Aralık 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu.
11 ARALIK A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL İNDİRİMLERİ
HI-LEVEL 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL
JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL
Samsung 58' UHD Smart Tv 29.999 TL
HI-LEVEL 40' FHD Smart Tv 7.599 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL
SEG Kombi Buzdolabı 21.999 TL
SEG Bulaşık Makinesi 13.999 TL
English Home Tost Makinesi 1.999 TL
English Home Türk Kahve Makinesi 1.599 TL
English Home Saç Kurutma Makinesi 899 TL
English Home Multi Blender Seti 2.199 TL
Arzum Cyclone Süpürge 8.999 TL
Hometech Çelik Kettle 539 TL
Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL
Philips Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL
Trax Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL
Go Smart BT Kulaklık 329 TL
Philips Led Ampul 79,50 TL
Duracell 10.000 mAh Powerbank 799 TL
REVOLT 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
VOLTA İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL
YOHE Motor Kaskı 1.899 TL
Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL
Piranha Power Inverter 899 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 379 TL
Çeçil Peyniri 200 g 109,50 TL
Dondurulmuş Çıtır Patates 1KG 59,50 TL
Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 169 TL
Dondurulmuş Piliç Ciğer 49,50 TL
Uludağ Limonata 2L 85 TL
Cipso Patates Cipsi 160 g 47,50 TL
Maden Suyu 6x200 ml 60 TL
Bursa Gazozu 6x200 ml 70 TL
Çekirdek Kahve 500 g 399 TL
Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL
Fisher Price Oyuncak 12+24 Parça Puzzle 79,50 TL
Fisher Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Oyuncak Fincanlık Çay Vakti Seti 289 TL
Kahve Fincan Takımı 349 TL
Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL
Baharatlık Çeşitleri 15 TL
Güveç Tenceresi 109 TL
No-Frost Saklama Kabı 60 TL
2 Katlı Lunch Box 149 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL
Escamo Kamp Yatağı 1.299 TL
Escamp Mıknatıslı Çelik Termos 629 TL
Fener & Kamp Lambası 149 TL
İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL
Paslanmaz 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL
Balıkçı Makası 55 TL
Balıkçı Filesi 129 TL
Olta Seti 499 TL
Erkek Eva Yağmur Çizmesi 219 TL
Bardaklıklı Takım Çantası 279 TL
Olta Aksesuar Seti 229 TL
Olta Zili 29,50 TL
Promer Lux Ütü Masası 1.099 TL
Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL
Peluş Taç 49,50 TL
Dikey Takı Organizeri 99,50 TL
Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL
Pazar Arabası 399 TL
4+1 Merdiven 799 TL
Sihirli Çöp Kovası 18 TL
İnci Diş Fırçalık 2'li 29,50 TL
Banyo Seti 5'li 449 TL
English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL
English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL
Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polar 299 TL
Kadın Ekose Pijama Takımı 399 TL
Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet 75 TL
Erkek Desenli Boxer 69,50 TL
Kadın / Erkek Soket Çorap 5'li 89,50 TL
Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL