A101 aktüel ürünler kataloğu 11 Aralık 2025: 70 inç televizyon, su sebili, motosiklet ekipmanları ve bavul satışa çıkıyor

08.12.2025 11:55

NTV - Haber Merkezi

A101 market, 11 Aralık 2025 Perşembe günü raflarda yerini alan yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sundu. A101'de bu hafta elektronik ev aletlerinden, mutfak araç gereçlerine, motosiklet sürücüleri için ekipmanlardan seyahat edecekler için bavula kadar birçok yeni ürün öne çıkıyor. İşte 11 Aralık 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu.

A101'in 11 Aralık 2025 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerinin satışına sunuyor. Özellikle motosiklet severler için satışa sunulan motosiklet ekipmanları gibi birçok ürün vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 11 Aralık 2025 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu.

HI-LEVEL 32" Frameless HD Ready Android 14 Smart Tv 5.499 TL

 

JVC 70' 4K Ultra HD Smart Tv 29.999 TL

 

Samsung 58' UHD Smart Tv 29.999 TL

 

HI-LEVEL 40' FHD Smart Tv 7.599 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 5.999 TL

 

SEG Kombi Buzdolabı 21.999 TL

 

SEG Bulaşık Makinesi 13.999 TL

English Home Tost Makinesi 1.999 TL

 

English Home Türk Kahve Makinesi 1.599 TL

 

English Home Saç Kurutma Makinesi 899 TL

 

English Home Multi Blender Seti 2.199 TL

 

Arzum Cyclone Süpürge 8.999 TL

 

Hometech Çelik Kettle 539 TL

 

Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 599 TL

Philips Kulaküstü BT Kulaklık 999 TL

 

Trax Bluetooth Hoparlör Şarj Standı 999 TL

 

Go Smart BT Kulaklık 329 TL

 

Philips Led Ampul 79,50 TL

 

Duracell 10.000 mAh Powerbank 799 TL

REVOLT 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

 

VOLTA İki Tekerlekli Elektrikli Moped 29.990 TL

YOHE Motor Kaskı 1.899 TL

 

Araç İçi Yol Kayıt Kamerası 1.199 TL

 

Piranha Power Inverter 899 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 379 TL

 

Çeçil Peyniri 200 g 109,50 TL

 

Dondurulmuş Çıtır Patates 1KG 59,50 TL

 

Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 169 TL

 

Dondurulmuş Piliç Ciğer 49,50 TL

Uludağ Limonata 2L 85 TL

 

Cipso Patates Cipsi 160 g 47,50 TL

 

Maden Suyu 6x200 ml 60 TL

 

Bursa Gazozu 6x200 ml 70 TL

 

Çekirdek Kahve 500 g 399 TL

Fisher Price Sesli ve Işıklı Eğitici Lazımlık 549 TL

 

Fisher Price Oyuncak 12+24 Parça Puzzle 79,50 TL

 

Fisher Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

 

Oyuncak Fincanlık Çay Vakti Seti 289 TL

Kahve Fincan Takımı 349 TL

 

Paşabahçe Scala Su Bardağı 6'lı 149 TL

 

Baharatlık Çeşitleri 15 TL

 

Güveç Tenceresi 109 TL

 

No-Frost Saklama Kabı 60 TL

 

2 Katlı Lunch Box 149 TL

 

Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 219 TL

Escamo Kamp Yatağı 1.299 TL

 

Escamp Mıknatıslı Çelik Termos 629 TL

 

Fener & Kamp Lambası 149 TL

 

İzolasyonlu Balıkçı Çantası 379 TL

 

Paslanmaz 3 Bardaklı Çelik Termos 449 TL

 

Balıkçı Makası 55 TL

 

Balıkçı Filesi 129 TL

 

Olta Seti 499 TL

 

Erkek Eva Yağmur Çizmesi 219 TL

 

Bardaklıklı Takım Çantası 279 TL

 

Olta Aksesuar Seti 229 TL

 

Olta Zili 29,50 TL

Promer Lux Ütü Masası 1.099 TL

 

Promer Lux Kanatlı Kurutmalık 599 TL

 

Peluş Taç 49,50 TL

 

Dikey Takı Organizeri 99,50 TL

 

Toka & Çorap Düzenleyici 20 TL

 

Pazar Arabası 399 TL

 

4+1 Merdiven 799 TL

 

Sihirli Çöp Kovası 18 TL

 

İnci Diş Fırçalık 2'li 29,50 TL

 

Banyo Seti 5'li 449 TL

English Home Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 349 TL

 

English Home Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 259 TL

 

Pamuklu Kırlent Kılıfı 159 TL

 

Kadın Tam Fermuarlı Polar 299 TL

 

Kadın Ekose Pijama Takımı 399 TL

 

Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet 75 TL

 

Erkek Desenli Boxer 69,50 TL

 

Kadın / Erkek Soket Çorap 5'li 89,50 TL

 

Kadın Termal Sporcu Tayt 139 TL