A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2025: 65 inç HD televizyon, kablosuz şarj standı, su sebili, keman, 125 cc scooter ve tamirat aletleri geliyor

A101 16 EKİM 2025 PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Bu hafta A101 raflarında vatandaşların günlük ihtiyaçlarına ve teknolojik ilgilerine hitap eden ürünler yer alıyor. A101'in 16 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi yine hem kaliteli hem de uygun fiyatlı seçeneklerle müşterilerin ilgisini çekiyor. Özellikle müzikle uğraşanlar için satışa sunulan keman, piyano ve bateri setleri, müzikseverlerin ilgisini çekerken; mutfak ürünleri ise ev hanımlarından öğrencilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.