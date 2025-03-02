A101 Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Mart Perşembe: TV ünitesi, dikiş makinesi, beyaz eşya ve otomatik kahve makinesi geliyor
A101’de perşembe günü satışa sunulacak kampanyalı ürünler yeni yayınlanan katalog ile belli oldu. A101’de bu hafta beyaz eşya ürünlerinden olan bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı ve aspiratör raflarda olacak. A101 Kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında ise Elektrikli süpürge, dikiş makinesi, otomatik kahve makinesi, ayak masaj aleti, ızgara ve tost makinesi ile birlikte buharlı ütü geldi. A101’de No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, Elektrikli Süpürge, Dikiş Makinesi 7.3999 TL, Otomatik Kahve Makinesi 12.99 TL, Çubuk Blender 799 TL, Izgara ve Tost Makinesi 1.799 TL’den müşterileri bekleyecek. A101 6 Mart Aktüel Kataloğu yayınlandı. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 Perşembe günü indirimleri…
A101 6 Mart Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. Elektronik temizlik ürünlerinden, televizyon çeşitlerine beyaz eşyadan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”ne özel kişisel bakım(makyaj) ürünlerinde önemli fırsatlar A101 müşterilerini bekleyecek. 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.699 TL, 9 Kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL, Aspiratör 1.299 TL, Plastik Çay Makinesi 1.299 TL, Banyo Baskülü 289 TL’den satışa sunulacak. A101’de merakla beklenen Çantalı Keman 1.999 TL, Masa Örtüsü 69,50 TL, Duvar Saati 169 TL, Düzenleyici Raf ise 149 TL’den reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Benzinli Çapa Makinesi ise 5.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekti. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 6 Mart 2025…