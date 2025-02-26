A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! 27 Şubat A101 indirimli ürünlerde bu hafta Ramazan özel fırsatları

A101 indirimli ürünlerinde bu hafta dijital piyano, bateri seti, çocuklara yönelik oyuncaklar, oyun bilgisayarı, motosiklet ve moped de alıcılarını bekliyor olacak. Buzdolabı 11.499 TL'den, çamaşır makinesi 9.999 TL'den, televizyon 9.999 TL'den, üç tekerlekli moped ise 44.990 TL'ye satılacak. Uygun fiyatlara taksit imkanları ile aktüel ürünler 27 Şubat'ta satışa çıkıyor.