A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor

A101 17 Nisan Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren zincir markette bu hafta kamp ürünlerinden beyaz eşyaya, elektronik ev ürünlerinden oyuncu malzemelerine çeşit çeşit ürün satışa sunulacak. Oyuncu Masası 1.889 TL, Oyuncu Koltuğu 2.799 TL olacak.. Akıllı Cep Telefonu 15.999 TL, 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.499 TL, No-Frost Buzdolabı 17.999 TL ve 8 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL’den raflarda olacak. A101’de 4 farklı televizyon çeşidi 7.399 TL ile 25.999 TL arasında satışa sunulacak. İşte, A101 Aktüel kataloğu 17 Nisan 2025…

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 1

A101’de merakla beklenen Yağsız Fritöz 1.999 TL, Dijital Baskül 269 TL, Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL, Dik Süpürge ise 899 TL’den satışa sunulacak. Zincir markette bu hafta Kaymaz Taban Saçaklı Halı 749 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Çift Kişilik 4 Mevsim Set 999 TL, Baharat Öğütücü ise 699 TL’den reyonlarda olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 12 Jan Bisiklet 1.799 TL ve 20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL’den müşterileri bekleyecek. A101’de haftanın en dikkat çeken ürünüs 3.499 TL’den satışa çıkacak Gölgelikli Salıncak oldu. Salıncakla birlikte katlanabilir kamp sandalyesi ve diğer kamp malzemeleri kampanyalı olarak reyonalrda yerini alıyor. İşte, A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi….

EKONOMİ HABERLERİ

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 2

A101 17 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

65 İnç 4K Ultra HD Android Televizyon 25.999 TL

43 İnç 4K Ultra HD Android Televizyon 11.999 TL

Yağsız Fritöz 1.999 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 3

Dijital Baskül 269 TL

Çay Makinesi 1.199 TL

Seyahat Ütüsü 699 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 4

Dik Süpürge 899 TL

Toz Torbasız Elektrik Süpürgesi 3.499 TL

Çelik Elektrikli Cezve 459 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 5

Epilasyon Seti 699 TL

Şarjlı Kahve Baharat Öğütücü 699 TL

Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 6

Tencere Seti 6 Parça 999 TL

12 Jant Bisiklet 1.799 TL

20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 7

Profesyonel Yoga Matı 369 TL

Vücut Kas Çalıştırıcı 629 TL

Refleks Geliştirici Boks Makinesi 1.799 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 8

Işıklı Paten 669 TL

Kamp Tencere Seti 3’lü 999 TL

1 Litre Termos 949 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 9

Oyuncu Masası 1.899 TL

Oyuncu Koltuğu 2.799 TL

Akıllı Cep Telefonu 12 GB/256 GB 15.999 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 10

Kameralı çocuk Takip Saati 2.549 TL

Dijital Kol Saati 449 TL

Benzinli Motosiklet 64.990 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 11

Elektrikli Bisiklet 24.990 TL

Silindirik Termosifon 6.889 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 14.499 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 12


6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor - 13
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