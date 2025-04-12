A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor

A101’de merakla beklenen Yağsız Fritöz 1.999 TL, Dijital Baskül 269 TL, Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL, Dik Süpürge ise 899 TL’den satışa sunulacak. Zincir markette bu hafta Kaymaz Taban Saçaklı Halı 749 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Çift Kişilik 4 Mevsim Set 999 TL, Baharat Öğütücü ise 699 TL’den reyonlarda olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 12 Jan Bisiklet 1.799 TL ve 20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL’den müşterileri bekleyecek. A101’de haftanın en dikkat çeken ürünüs 3.499 TL’den satışa çıkacak Gölgelikli Salıncak oldu. Salıncakla birlikte katlanabilir kamp sandalyesi ve diğer kamp malzemeleri kampanyalı olarak reyonalrda yerini alıyor. İşte, A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi….