A101 Market 17 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı: Oyuncu koltuğu-masası, Fritöz, salıncak ve kamp sandalyesi geliyor
A101 17 Nisan Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde faaliyet gösteren zincir markette bu hafta kamp ürünlerinden beyaz eşyaya, elektronik ev ürünlerinden oyuncu malzemelerine çeşit çeşit ürün satışa sunulacak. Oyuncu Masası 1.889 TL, Oyuncu Koltuğu 2.799 TL olacak.. Akıllı Cep Telefonu 15.999 TL, 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.499 TL, No-Frost Buzdolabı 17.999 TL ve 8 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL’den raflarda olacak. A101’de 4 farklı televizyon çeşidi 7.399 TL ile 25.999 TL arasında satışa sunulacak. İşte, A101 Aktüel kataloğu 17 Nisan 2025…
A101’de merakla beklenen Yağsız Fritöz 1.999 TL, Dijital Baskül 269 TL, Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL, Dik Süpürge ise 899 TL’den satışa sunulacak. Zincir markette bu hafta Kaymaz Taban Saçaklı Halı 749 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Çift Kişilik 4 Mevsim Set 999 TL, Baharat Öğütücü ise 699 TL’den reyonlarda olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 12 Jan Bisiklet 1.799 TL ve 20 Jant Sepetli Bisiklet 3.299 TL’den müşterileri bekleyecek. A101’de haftanın en dikkat çeken ürünüs 3.499 TL’den satışa çıkacak Gölgelikli Salıncak oldu. Salıncakla birlikte katlanabilir kamp sandalyesi ve diğer kamp malzemeleri kampanyalı olarak reyonalrda yerini alıyor. İşte, A101 Aktüel kataloğu ve fiyat listesi….