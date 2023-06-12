A101 market haziran ayına özel yeni indirimli ürünler listesi (15 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu)

A101 market indirimlerinde bu hafta yine birçok fırsat yer alıyor. Kurban Bayramı'na özel küçükbaş ve büyükbaş kurban hissesi, elektronik cihaz, beyaz eşya ve televizyonlarda 15 Haziran'dan itibaren yeni indirimler yaşanacak.

İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu;