A101 markette bu haftaya özel yeni indirimli ürünler listesi belli oldu (31 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu)

31 AĞUSTOS A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 market 31 Ağustos tarihli yeni indirimli ürünler listesini yayımladı. A101'de bu hafta televizyon, beyaz eşya, telefon, elektronik mutfak aletleri ve bebek bezi gibi onlarca indirim yer alıyor. İşte 31 Ağustos tarihli A101 indirimli ürünler kataloğu.