A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
A101 market zinciri, 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri aktüel kataloğuyla paylaştı. A101 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, züccaciye ürünlerinden ev eşyalarına kadar onlarca ürün dikkat çekiyor. Peki, 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?
Her hafta birbirinden farklı ve uygun ürünlerdeki indirimlerini müşterileriyle buluşturan A101, haftalık aktüel kataloğunu paylaştı. Birbirinden çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak isteyenler 17 Ağustos tarihli A101 kataloğunu inceliyor.