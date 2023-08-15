A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

A101 market zinciri, 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak indirimleri aktüel kataloğuyla paylaştı. A101 aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ve elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, züccaciye ürünlerinden ev eşyalarına kadar onlarca ürün dikkat çekiyor. Peki, 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var?

A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 1

Her hafta birbirinden farklı ve uygun ürünlerdeki indirimlerini müşterileriyle buluşturan A101, haftalık aktüel kataloğunu paylaştı. Birbirinden çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla satın almak isteyenler 17 Ağustos tarihli A101 kataloğunu inceliyor. 

EKONOMİ HABERLERİ

A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 2

Ultra HD Android Tv 12.499 TL, alüminyum katlanabilir elektrikli bisiklet 12.490 TL, HF 130 Kulaklık 69,95 TL, 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL, Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Tost Makinesi 799 TL, Cyclone Süpürge 2.799 TL, Türk Kahvesi Makinesi 799 TL, Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Karnıyarık Tenceresi 379 TL, Derin Tencere 379 TL, Yaylı Yatak 1.390 TL, Tek Kişilik Baza & Başlık Seti 3.090 TL, Orta Boy PP Valiz 329 TL’den satışa sunulacak.

A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 3
A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 4
A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 5
A101 yeni indirimli ürünler listesini paylaştı: 17 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var? - 6
DAHA FAZLA GÖSTER