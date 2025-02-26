A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları

Her hafta birçok ürünü en uygun fiyata satışa sunan A101 marketlerde, Ramazan özel aldın aldın kataloğu paylaşıldı. Ramazana özel gıda ve temizlik ürünleri indirimli fiyatları ile raflarda yerini alıyor. 27 Şubat A101 aktüel ürünleri arasında ayrıca buzdolabı, ocak, fırın, ütü gibi teknolojik ürünler, mutfak gereçleri, tekstil malzemeleri de satışa sunuluyor.

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 1

A101 indirimli ürünlerinde bu hafta dijital piyano, bateri seti, çocuklara yönelik oyuncaklar, oyun bilgisayarı, motosiklet ve moped de alıcılarını bekliyor olacak. Buzdolabı 11.499 TL'den, çamaşır makinesi 9.999 TL'den, televizyon 9.999 TL'den, üç tekerlekli moped ise 44.990 TL'ye satılacak. Uygun fiyatlara taksit imkanları ile aktüel ürünler 27 Şubat'ta satışa çıkıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 2

Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 149 TL

Porselen Ürünler 55 TL

Karma Mutfak Ürünleri 39,50 TL

Melamin Tepsi 139 TL

Tava ve Sahan Seti 599 TL

450 ml Çelik Termos 349 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 3

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL

Çırpıcılı El Blender Seti 899 TL

Cyclone Süpürge 2.999 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.399 TL

El Bakım Seti 249 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 4

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

Benzinli Motosiklet 49.990 TL

Şarjlı Masa Lambası 299 TL

Bluetooth Kulaklık 349 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 5

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

Monitör 9.999 TL

Direksiyon, Pedal ve Vites Seti 9.999 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 6

Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Dijital piyano 15.999 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 9.999 TL

Etkinlik Kitapları 45 TL

Oyuncak Temizlik Seti 149 TL

Oyunca Süpürge 129 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 7

Çift Kişilik Desenli Nevresim 299 TL

4'lü Çekmece Düzenleyici 49,50 TL

Dijital baskılı Kadife Kaymaz Tabanlı Saçaklı Salon Halısı 1.099 TL

Vakumlu Hurç 49,50 TL

6'lı Elbise Askısı 35 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 8

9 KG Az Yağlı Yoğurt 289 TL

5 KG Çay 899 TL

1 KG Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 229 TL

9 KG Buğday Unu 199 TL

4300 G Domates Salçası 245 TL

2 KG Pilavlık Bulgur 75 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 9

4 Litre Sıvı Sabun 75 TL

4KG Bulaşık Deterjanı 90 TL

100'lü Yüzey Temizleme Havlusu 60 TL

1,5 Litre Yumuşatıcı 75 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 10

3 Litre Sızma Zeytinyağı 599 TL

500 G Dondurulmuş Sebzeli Kol Böreği 99,50 TL

460 G Ketçap 59,50 TL

385 G Mayonez 89,50 TL

A101'de bu hafta Aldın Aldın! 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan özel fırsatları - 11
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