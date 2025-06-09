A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu)

A101 markette haftanın indirimli ürünler listesi belli oldu. Televizyondan bilgisayara, akıllı saatten kulaklığa onlarca teknoloji ürünü raflarda yerini alıyor. Elektronik ürünlerden olan çay makinesi, blender seti, mikser, elektrikli süpürge, vantilatör, halı yıkama makinesi müşterilerin beğenisine sunulacak. Spor ekipmanlarından olan kondisyon bisikleti, yürüyüş bandı, spor istasyonu yoğun ilgi görüyor. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 1

A101’de bu hafta en fazla dikkat çeken ürünlerin başında gaming ekipmanlar geldi. Monitör, bilgisayar, oyuncu koltuğu, oyuncu masası gibi alternatifler raflarda olacak. Vites seti, yarış simülatörü kokpiti ve diğer onlarca ürün satışa çıkıyor. A101’de Perşembe günü 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL, Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 11.499 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 12.999 TL, 356 Litre Hacimli Buzdolabı 21.999 TL’den reyonlara geliyor. A101 markette alternatif olarak kişisel bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, temizlik ürünleri ve temel gıda malzemeleri satışta olacak. İşte, A101 12 Haziran aktüel kataloğu…

EKONOMİ HABERLERİ

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 12 HAZİRAN PERŞEMBE

70 İnç Smart Led Televizyon 36.999 TL

43 İnç Android Led Televizyon 8.499 TL

Laptop Sehpası 499 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 3

Notebook 6.499 TL

Bluetooth Kulaklık 379 TL

Kablosuz Oyuncu Kulaklığı 549 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 4

Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Stand Mikser 4.599 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 5

Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL

Dijital Banyo Baskülü 299 TL

Erkek Bakım Seti 899 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 6

Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL

Oto Araç içi Buzdolabı 2.199 TL

Oto Araç Güneşlik Brandası 499 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 7

Ütü Masası 599 TL

Kanatlı Kurutmalık 299 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 189 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 8

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

Masa Tenisi Masası 9.990 TL

Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 9

Spor İstasyonu 10.899 TL

Katlanır Langırt Masası 4.899 TL

Benzinli Motosiklet 109.990 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 10

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Pedal Ve Vites Seti 9.999 TL

Gaming Monitör 9999 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 11

Masaüstü Bilgisayar 24.999 TL

Oyuncu Masası 1.999 TL

Oyuncu Koltuğu 2799 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 12

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 7.299 TL

Bulaşık Makinesi 11.499 TL

No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 13
A101’de otomobil ürünleri, elektronik ev eşyaları ve teknoloji ürünleri satışa çıkıyor (A101 12 Haziran Perşembe aktüel kataloğu) - 14
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