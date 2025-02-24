A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi
A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 markette Perşembe günü gaming ürünlerinden beyaz eşyaya, elektrikli ev ürünlerinden motosiklete, halı çeşitlerinden katlanır koltuğa onlarca farklı üründe indirim fırsatları müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak davlumbaz, gaming direksiyon, düdüklü tencere seti, valiz çeşitleri ve diğer ürünler raflarda yerini alacak. Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL, Buhar Kazanlı ütü 2.799 TL, Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL, Elektrikli Süpürge 2.999 TL, Filtre Kahve Makinesi 2.799 TL, Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL ve 128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.599 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 Kataloğunda bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Giyim ürünlerinden temel gıdaya halı çeşitlerinden nevresim setine onlarca ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Perşembe günü İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL olurken Büyük Boy Valiz ise 839 TL’den satışa sunuluyor. 128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.599 TL, Bluetooth Kulaklık 349 TL, Telefon Sarjlı Masa Lambası 299 TL’den satışta olacak. Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL olurken Çelik Termos ise 349 TL’den müşterileri bekleyecek. Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL, Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti ise 9.999 TL olacak. Alternatif olarak Ankastre set 7.999 TL, Davlumbaz 7.999 TL, Süpürge 2.999 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ise 5.499 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, A101 27 Şubat Aktüel Kataloğu