A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi

A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 markette Perşembe günü gaming ürünlerinden beyaz eşyaya, elektrikli ev ürünlerinden motosiklete, halı çeşitlerinden katlanır koltuğa onlarca farklı üründe indirim fırsatları müşterileri bekleyecek. Alternatif olarak davlumbaz, gaming direksiyon, düdüklü tencere seti, valiz çeşitleri ve diğer ürünler raflarda yerini alacak. Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL, Buhar Kazanlı ütü 2.799 TL, Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL, Elektrikli Süpürge 2.999 TL, Filtre Kahve Makinesi 2.799 TL, Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL ve 128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.599 TL’den raflarda olacak. İşte, A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 1

A101 Kataloğunda bu hafta geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Giyim ürünlerinden temel gıdaya halı çeşitlerinden nevresim setine onlarca ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Perşembe günü İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.999 TL olurken Büyük Boy Valiz ise 839 TL’den satışa sunuluyor. 128 GB Akıllı Cep Telefonu 7.599 TL, Bluetooth Kulaklık 349 TL, Telefon Sarjlı Masa Lambası 299 TL’den satışta olacak. Paslanmaz Çelik Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL olurken Çelik Termos ise 349 TL’den müşterileri bekleyecek. Ocak Üstü Tost Makinesi 479 TL, Gaming Direksiyon, Pedal ve Vites Seti ise 9.999 TL olacak. Alternatif olarak Ankastre set 7.999 TL, Davlumbaz 7.999 TL, Süpürge 2.999 TL, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ise 5.499 TL’den müşterileri bekleyecek. İşte, A101 27 Şubat Aktüel Kataloğu 

EKONOMİ HABERLERİ

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 2

A101 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL

Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.799 TL

Katlanır Yataklı Koltuk 9999 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 3

El Bakım Seti 249 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.799 TL

Elektrikli Süpürge 2.999 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 4

Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.699 TL

Davlumbaz 7.999 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

Orta Boy Valiz 739 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 5

Akıllı Tartı 329 TL

Çırpıcılı El Blender Seti 899 TL

34 İnç Gaming Monitör 9.999 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 6

Gaming Masaüstü Bilgisayar 26.999 TL

Yarış Simülatörü Kokpit 29.999 TL

Gaming Direksiyon Pedal ve Vites Seti 9.999 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 7

Düdüklü Tencere Seti 9.999 TL

Çelik Termos 349 TL

128 GB Akıllı Cep Telefon 7.599 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 8

4K Ultra HD Android Televizyon 24.999 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

Benzinli Motosiklet 49.990 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 9

Taşınabilir Isıtıcı 5.499 TL

Çift Kapı Buzdolabı 11.499 TL

15 Programlı Çamaşır Makinesi 9.999 TL

88 Tuşlu Dijital Piyano 15.999 TL

A101’de perşembe günü dev kampanya: A101 27 Şubat Aktüel Ürünler Kataloğu ve fiyat listesi - 10

Elektrikli Çocuk Motosikleti 12.990 TL

Çift Kişilik Nevresim 299 TL

Çift Kişilik Çarşaf Takımı 219 TL

Dijital Baskılı Kadife Salon Halısı 1.099 TL

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