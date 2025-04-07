A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu

A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan Perşembe günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinde kampanyalı fiyatlar dikkat çekerken bluetooth kulaklık, televizyon ve akıllı cep telefonunda indirimli fiyatlar reyonlara yansıyacak. Elektronik mutfak ürünlerinden olan Mega Blender Set 1.999 TL, Cam Doğrayıcı 1.119 TL, Airfryer 2.599 TL, Çay Makinesi 1.499 TL, Çelik Kettle ise 499 TL’den raflarda yerini alacak. Alternatif olarak masaj aleti, elektrikli cezve , analiz baskülü gibi ürünler reyonlarda olacak. Haftanın merakla beklenen ürünü ise Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı ise 5.499 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 10 Nisan Aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 1

A101’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Bebek ürünler, teknoloji ürünleri ve elektronik mutfak ürünlerinde onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak çapa motoru, çim biçme makinesi ve diğer bahçe bakım ürünleri satışta olacak. Beyaz eşyada ise Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 12.799 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 13.499 TL, 356 Litre hacimli No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan Cam 3’lü Ankastre Set ise 14.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Teknoloji ürünlerinden ekstra bass özellikli kulaklık 349 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu ise 4.899 TL olacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan 2025…

EKONOMİ HABERLERİ

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 2

A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 NİSAN 2025 (TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ)

55 İnç Android Televizyon 17.999 TL

70 İnç 4K UHD Televizyon 38.999 TL

43 İnç Android Televizyon 10.999 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 3

6/128 GB Pro Max Akıllı Cep Telefonu 4.899 TL

9974 Bluetooth Kulaklık 349 TL

2210 Bluetooth Kulaklık 349 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 4

A101 ELEKTRONİK MUTFAK ÜRÜNLERİ VE EV EŞYALARI

Mega Blender Set 1.999 TL

Cam Doğrayıcı 1.199 TL

Airfryer 8 Litre 2.599 TL

Elektrikli Cezve 459 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 5

Çelik Kettle 499 TL

Çay Makinesi 1.499 TL

Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 6

A101 BAHÇE BAKIM ÜRÜNLERİ

Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL

Misinalı Yan Kesme 799 TL

Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL

Benzinli Ağaç Motoru 2.799 TL

Çim Kesme Makinesi 799 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 7
A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 8

A101 BEBEK ÜRÜNLERİ 

Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı 5.499 TL

Sallanan Berjer 9.999 TL

Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL

Bebek Yatağı 899 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 9

Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı 5.499 TL

Sallanan Berjer 9.999 TL

Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL

Bebek Yatağı 899 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 10

Bebek Triko Örgü Patik 55 TL

Bebek Fermuarlı Tulum 179 TL

Mama Sandalyesi 929 TL

Oyuncak Eğitici Lazımlık 459 TL

Çocuk Sandalyesi 129 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 11

A101 MARKETLERİ DİĞER KAMPANYALI ÜRÜNLER

28 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Plastik Koltuk 199 TL

Nil Koltuk 549 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 12

Makyaj Çantası 299 TL

Büyük Boy Valiz 839 TL

Kabin Boy Valiz 639 TL

6+1 Pasta Seti 299 TL

A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu - 13
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