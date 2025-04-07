A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu
A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan Perşembe günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji ürünlerinde kampanyalı fiyatlar dikkat çekerken bluetooth kulaklık, televizyon ve akıllı cep telefonunda indirimli fiyatlar reyonlara yansıyacak. Elektronik mutfak ürünlerinden olan Mega Blender Set 1.999 TL, Cam Doğrayıcı 1.119 TL, Airfryer 2.599 TL, Çay Makinesi 1.499 TL, Çelik Kettle ise 499 TL’den raflarda yerini alacak. Alternatif olarak masaj aleti, elektrikli cezve , analiz baskülü gibi ürünler reyonlarda olacak. Haftanın merakla beklenen ürünü ise Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı ise 5.499 TL’den satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 10 Nisan Aktüel kataloğu ve fiyat listesi…
A101’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Bebek ürünler, teknoloji ürünleri ve elektronik mutfak ürünlerinde onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak çapa motoru, çim biçme makinesi ve diğer bahçe bakım ürünleri satışta olacak. Beyaz eşyada ise Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 12.799 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 13.499 TL, 356 Litre hacimli No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan Cam 3’lü Ankastre Set ise 14.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Teknoloji ürünlerinden ekstra bass özellikli kulaklık 349 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu ise 4.899 TL olacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan 2025…