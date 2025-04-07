A101’e teknoloji, elektronik mutfak ve bebek ürünleri geliyor: A101 10 Nisan Aktüel Kataloğu

A101’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. Bebek ürünler, teknoloji ürünleri ve elektronik mutfak ürünlerinde onlarca farklı ürün reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Alternatif olarak çapa motoru, çim biçme makinesi ve diğer bahçe bakım ürünleri satışta olacak. Beyaz eşyada ise Led Göstergeli Bulaşık Makinesi 12.799 TL, Hızlı Yıkama Fonksiyonlu Çamaşır Makinesi 13.499 TL, 356 Litre hacimli No-Frost Buzdolabı 21.99 TL, Ocak, Fırın ve Davlumbazdan oluşan Cam 3’lü Ankastre Set ise 14.999 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. Teknoloji ürünlerinden ekstra bass özellikli kulaklık 349 TL, 128 GB Akıllı Cep Telefonu ise 4.899 TL olacak. İşte, A101 Aktüel Kataloğu 10 Nisan 2025…