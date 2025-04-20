A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu)
A101 24 Nisan perşembe aktüel kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. A101’de haftanın merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL olurken Yaylı Tek Kişilik Yatak ise 2.299 TL’den satışa sunulacak. Pamuklu Desenli Halı 449 TL, Güneşlik Perde 259 TL, Bambu Yastık ise 219 TL’den satışa sunulacak. A101 markette bu hafta ayrıca tavan, duvar boyası ve merdiven gibi ürünler yer aldı. Beyaz eşya ürünlerinden ise bulaşık makinesi, büro tipi buzdolabı, çamaşır makinesi satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 perşembe aktüel kataloğu…
A101’de kampanyalı ürünler reyonlarda müşterileri bekleyecek. 4 farklı televizyon çeşidi zincir markete satışa sunulacak. 100, 85, 55, 43 İnç TV’ler 8.499 TL ile 84.999 TL arasında raflarda olacak. Elektronik ev eşyalarından olan çay makinesi 1.399 TL, Çelik Kettle 649 TL, Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL, El Blender Seti 1.799 TL olacak. Şarjlı Dik Süpürge 3999 TL, 500 Watt Süpürge 1.549 TL, Saç Kurutma Makinesi 559 TL, Dijital Baskül 239 TL olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri, 4+1 merdiven, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi satışa sunulacak. İşte, A101 24 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…