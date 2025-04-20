A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu)

A101 24 Nisan perşembe aktüel kataloğu ve fiyat listesi açıklandı. A101’de haftanın merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL olurken Yaylı Tek Kişilik Yatak ise 2.299 TL’den satışa sunulacak. Pamuklu Desenli Halı 449 TL, Güneşlik Perde 259 TL, Bambu Yastık ise 219 TL’den satışa sunulacak. A101 markette bu hafta ayrıca tavan, duvar boyası ve merdiven gibi ürünler yer aldı. Beyaz eşya ürünlerinden ise bulaşık makinesi, büro tipi buzdolabı, çamaşır makinesi satışa sunulacak. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 perşembe aktüel kataloğu…

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 1

A101’de kampanyalı ürünler reyonlarda müşterileri bekleyecek. 4 farklı televizyon çeşidi zincir markete satışa sunulacak. 100, 85, 55, 43 İnç TV’ler 8.499 TL ile 84.999 TL arasında raflarda olacak. Elektronik ev eşyalarından olan çay makinesi 1.399 TL, Çelik Kettle 649 TL, Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL, El Blender Seti 1.799 TL olacak. Şarjlı Dik Süpürge 3999 TL, 500 Watt Süpürge 1.549 TL, Saç Kurutma Makinesi 559 TL, Dijital Baskül 239 TL olacak. Alternatif olarak valiz çeşitleri, 4+1 merdiven, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi satışa sunulacak. İşte, A101 24 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

EKONOMİ HABERLERİ

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 2

A101 24 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

100 İnç Framaless ultra Hd Qled Televizyon 84.999 TL

85 İnç Frameless Ultra Hd Qled Televizyon 45.899 TL

Tanklı Yazıcı 4.999 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 3

Akıllı Cep Telefonu 6.999 TL

Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

360 derece dönebilen Çelik Kettle 649 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 4

El Blender Seti 1.799 TL

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 849 TL

Şarjlı Dik Süpürge 3.999 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 5

DC1000 Dik Süpürge 1.549 TL

Seramik Tabanlı ütü 999 TL

Elektrikli Cezve 279 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 6

3’lü Su Bardağı 74,50 TL

Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.999 TL

Yatlı Tek Kişilik Yatak 2.299 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 7

Pamuklu Desenli Halı 749 TL

Güneşlik Perde 259 TL

17.5 KG Tavan Boyası 449 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 8

10 KG Plastik Duvar Boyası 399 TL

12 Gözlü Organizer 129 TL

14’lü Takım Çantası 189 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 9


4+1 Merdiven 749 TL

Statik Soğutma Sistemli Buzdolabı 10.999 TL

16 Programlı Çamaşır Makinesi 10.799 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 10

6 Programlı Bulaşık Makinesi 11.499 TL

Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 11

Üç Tekerlekli Elektronik moped 39.990 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı 379,50 TL

A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 12
A101’e yatak çeşitleri, halı, perde ve elektronik ev eşyaları geliyor (A101 24 Nisan Aktüel kataloğu) - 13
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