AB Türk fındığında kontrolü kaldırdı

'AFLATOKSİN DERDİ BİTTİ' GÖZÜYLE BAKMAMAMIZ LAZIM’

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Avrupa’nın kendi fındığını daha değerli kılması için aflatoksin konusunu çok önemsediklerini söyledi.

Gelişmenin önemine dikkat çeken Şenocak, "Başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısı. Bundan sonra önemle, dikkatle, hep birlikte mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz. Ancak konuya, mecburi kontroller sona erdi, aflatoksin derdi bitti gözüyle bakmamamız lazım” dedi.