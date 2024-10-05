ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı)
ABD enflasyon verileri, eylül ayı enflasyon kararını bekleyen yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi araştırılıyor. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Eylül ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. ABD ekonomisindeki gidişata yönelik bilgi verecek olan enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?