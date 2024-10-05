ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri, eylül ayı enflasyon kararını bekleyen yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi araştırılıyor. Peki, eylül ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı) - 1

Eylül ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. ABD ekonomisindeki gidişata yönelik bilgi verecek olan enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle geçen hafta karışık seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ülkede duyurulacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı) - 4

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken ve ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin de varlığını sürdürmesi, fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında yer aldı.

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