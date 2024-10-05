ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD eylül ayı TÜFE kararı)

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.



Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.