ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD eylül ayı TÜFE kararı

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de hükümet geçen haftayı da kapalı geçirdi. Bu dönemde kamu kurumlarının açıkladığı verilerde aksama yaşanırken, gözler Fed'in politika adımlarında dikkate aldığı enflasyon verisine çevrildi. Veri takvimine göre geçen hafta açıklanması beklenen enflasyon verileri, federal hükümetin kapalı olmasından kaynaklı gelecek haftaya sarktı.



Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) geçen hafta düzenlediği toplantıda konuşan Fed Başkanı Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin gelecek aylarda sona erebileceğini belirterek, ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Powell'ın açıklamaları piyasalarda risk iştahını artırırken, bankaya yönelik gevşeme ihtimallerini yükseltti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay ve aralıktaki toplantılarında faizi 25'er baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 2026 yılı genelinde toplam 3 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlendi.