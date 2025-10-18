ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD eylül ayı TÜFE kararı
ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileriyle birlikte, küresel piyasalar da yatırımlarını şekillendirmeye başlayacak. FED faiz kararı ve ABD enflasyon verileriyle birlikte, yatırımcılar, yatırımlarına yön verecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tarife tehdidi, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin kaygılar ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının öne çıktığı geçen hafta karışık seyretti. Gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?