ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı
ABD enflasyon verilerinin nisan ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in üst üste faizi sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda tüm gözler nisan ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz ay 2,4 ile beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin bu ay ne yönde olacağı merak edilmeye başladı. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?