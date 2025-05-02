ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı

ABD enflasyon verilerinin nisan ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in üst üste faizi sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda tüm gözler nisan ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı - 1

Nisan ayı ABD enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz ay 2,4 ile beklentilerin altında açıklanan enflasyon verilerinin bu ay ne yönde olacağı merak edilmeye başladı. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı - 2

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı - 3

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında açıklandı.

Üst üste ikinci ayda da gerileyen yıllık enflasyon, eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 2,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,1 geriledi. Enflasyon aylık periyotta Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif seyretti.

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