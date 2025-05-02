ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı

MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında açıklandı.



Üst üste ikinci ayda da gerileyen yıllık enflasyon, eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 2,5'e gerileyeceği yönündeydi.



Enflasyon aylık bazda da yüzde 0,1 geriledi. Enflasyon aylık periyotta Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif seyretti.