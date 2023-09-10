ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı. Önümüzdeki hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - 1

ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, yatırımcıların yaptıkları yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor.

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - 3

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkararak, son 22 senenin zirvesine getiren Fed'in, yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin artan belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verilerinin, bankanın gelecek süreçte nasıl bir yol izleyeceğine dair yatırımcılara ışık tutabileceğini söyledi.

Bir süredir Fed'in 2023 sonuna kadar faiz artırmayacağına yönelik tahminlerin öne çıkmasının ardından hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesiyle bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine dair beklentiler güç kazandı.


ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı - 4

Analistler, enerji fiyatlarında da son dönemde yaşanan artışların enflasyonun diri kalmasına sebep olabileceği ve güçlü istihdam piyasasının da Banka'nın potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın kasımdaki toplantıda ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğini bildirdi.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

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