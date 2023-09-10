ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, yatırımcıların yaptıkları yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor.