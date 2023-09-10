ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı. Önümüzdeki hafta ABD'de enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ABD enflasyon verileri, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, yatırımcıların yaptıkları yatırımlara yön vermesinde yardımcı oluyor.