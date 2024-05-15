ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)
ABD enflasyon verileri, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Nisan ayı ABD enflasyon verileriyle birlikte, ABD ekonomisinde iyileşme görülüp görülmeyeceği yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Yatırımcılar nisan ayı ABD TÜFE kararı sonrasında yatırımlarına yön verecek. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirdi. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?