ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

2024 nisan ayı ABD enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, gözlerini ABD'den gelecek olan TÜFE kararına çevirdi. ABD'de ekonominin iyileşme yönünde olup olmadığı, nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte netlik kazanacak. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?