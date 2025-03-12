ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri)
Şubat ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş ve ABD'de enflasyon yeniden yükselişe geçmişti. Şubat ayı için enflasyon beklentisi ise belli oldu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için geri sayım başladı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli oldu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?