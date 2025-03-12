imsakiye

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri)

Şubat ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş ve ABD'de enflasyon yeniden yükselişe geçmişti. Şubat ayı için enflasyon beklentisi ise belli oldu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri) - 1

ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için geri sayım başladı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli oldu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; Şubat ayı ABD enflasyon verileri 12 Mart 2025 Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri) - 3

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.

Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

DAHA FAZLA GÖSTER