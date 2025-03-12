ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2025 ABD şubat ayı TÜFE verileri)

ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için geri sayım başladı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli oldu. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?