ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Beklentiler enflasyonun aylık bazda ise yüzde 0,3 artarak beş ayın en büyük artışını kaydetmesi. Bu yükselişin, özellikle yeni getirilen tarifelerden kaynaklanan daha yüksek ithalat maliyetlerinin işletmelere yansıtılmaya başlamasından ve benzin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanması bekleniyor.



ABD'de enflasyonun yüksek gelmesi, Fed'in faiz indirimi konusunda elini zorlaştıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.