ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri
ABD ekonomisinin yönünü belirleyen kritik enflasyon verileri için gözler yeniden açıklama tarihine çevrildi. ABD'de Haziran 2025'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Dolar, altın, borsa ve faizlere doğrudan etki eden enflasyon verileri öncesinde beklentiler belli oldu. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Haziran ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. ABD'de yıllık enflasyonun Haziran'da üst üste ikinci ay hızlanarak yüzde 2,7'ye ulaşması bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?