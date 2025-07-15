ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri

ABD ekonomisinin yönünü belirleyen kritik enflasyon verileri için gözler yeniden açıklama tarihine çevrildi. ABD'de Haziran 2025'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Dolar, altın, borsa ve faizlere doğrudan etki eden enflasyon verileri öncesinde beklentiler belli oldu. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri - 1

Haziran ayı ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. ABD'de yıllık enflasyonun Haziran'da üst üste ikinci ay hızlanarak yüzde 2,7'ye ulaşması bekleniyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

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ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri - 2

HAZİRAN AYI ABD ENFLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı ABD enflasyon verileri 15 Temmuz 2025 Salı günü saat 15.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Haziran ayı ABD enflasyon verileri - 3

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Beklentiler enflasyonun aylık bazda ise yüzde 0,3 artarak beş ayın en büyük artışını kaydetmesi. Bu yükselişin, özellikle yeni getirilen tarifelerden kaynaklanan daha yüksek ithalat maliyetlerinin işletmelere yansıtılmaya başlamasından ve benzin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanması bekleniyor.

ABD'de enflasyonun yüksek gelmesi, Fed'in faiz indirimi konusunda elini zorlaştıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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