ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 ABD şubat ayı TÜFE kararı

Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden oluyor. ABD'de tarafında açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri sonrasında ise yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye başlayacak. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?