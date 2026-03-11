ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 ABD şubat ayı TÜFE kararı
11.03.2026 12:48
Aydın Kayar
ABD enflasyon verileri için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği ABD enflasyon verileriyle birlikte, ABD ekonomisindeki son durum belli olacak. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Hafta başında 114 dolara kadar yükselen petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte borsalar üzerindeki satış baskısı azalsa da Orta Doğu'daki duruma ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar, küresel enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizliğin artmasına neden oluyor. ABD'de tarafında açıklanacak olan şubat ayı enflasyon verileri sonrasında ise yatırımcılar yatırımlarına yön vermeye başlayacak. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Şubat ayı ABD enflasyon verileri için tarih belli oldu.
Buna göre; Şubat ayı ABD enflasyon verileri 11 Mart Çarşamba günü saat 15.30'da açıklanacak.
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, savaşın enflasyonist etkilerine karşı merkez bankalarının genel tutumunun şahin kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.