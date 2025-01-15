ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

Aralık ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, enflasyonun ne yönde seyredeceği de yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?