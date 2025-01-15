ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verileri öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. ABD enflasyonunda aralık ayı verilerinin ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Açıklanacak olan aralık ayı TÜFE kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 1

Aralık ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, enflasyonun ne yönde seyredeceği de yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENLASYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 4

ABD ENFLASYONU KASIM AYINDA NE OLDU?

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi.

Enflasyon aylık bazda da beklentilere paralel yüzde 0,3 yükseldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi.

Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.

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