ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)
ABD enflasyon verileri öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. ABD enflasyonunda aralık ayı verilerinin ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Açıklanacak olan aralık ayı TÜFE kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?
Aralık ayı ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, enflasyonun ne yönde seyredeceği de yatırımcıları tedirgin ediyor. Peki, aralık ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?