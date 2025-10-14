ABD enflasyon verisi için gözler o tarihte! ABD Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamları, piyasaların gündeminde. Piyasalar ve FED faiz kararı için belirleyici olan veriler, federal hükümetin kapanmasına rağmen açıklanacak. Eylül TÜFE oranları faiz politikalarını yönlendirecek. İşte, ABD enflasyon rakamları için beklenen tarih...
ABD enflasyon rakamları son olarak geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Rakamlar beklentiye hemen hemen paralel olarak gerçekleşti. Piyasalar eylül ayına dair rakamlara odaklandı. Ekim ayı içinde ABD enflasyon verisi paylaşılacak. Peki, 2025 Eylül ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?