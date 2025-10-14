ABD enflasyon verisi için gözler o tarihte! ABD Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS'TA RAKAMLAR BEKLENTİYİ AŞMADI

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,4 arttı. Yıllık enflasyon ise aynı dönemde 2,9 olarak gerçekleşti. Gıda ile enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık olarak yüzde 0,3 artmış oldu. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3,1 oldu.