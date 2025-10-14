ABD enflasyon verisi için gözler o tarihte! ABD Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamları, piyasaların gündeminde. Piyasalar ve FED faiz kararı için belirleyici olan veriler, federal hükümetin kapanmasına rağmen açıklanacak. Eylül TÜFE oranları faiz politikalarını yönlendirecek. İşte, ABD enflasyon rakamları için beklenen tarih...

ABD enflasyon rakamları son olarak geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Rakamlar beklentiye hemen hemen paralel olarak gerçekleşti. Piyasalar eylül ayına dair rakamlara odaklandı. Ekim ayı içinde ABD enflasyon verisi paylaşılacak. Peki, 2025 Eylül ABD enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle tüm operasyonlar durdurulmuştu. Ancak ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan (BLS) yapılan açıklamada 15 Ekim olan enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih 24 Ekim olarak değiştirildi.

Buna göre, kapanmaya rağmen enflasyon verisi 24 Ekim Cuma günü TSİ saat 15:30'da açıklanacak.

AĞUSTOS'TA RAKAMLAR BEKLENTİYİ AŞMADI

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre ABD'de tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,4 arttı. Yıllık enflasyon ise aynı dönemde 2,9 olarak gerçekleşti. Gıda ile enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos ayında aylık olarak yüzde 0,3 artmış oldu. Yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 3,1 oldu.

Temmuz ayına ilişkin verilere göre ise TÜFE aylık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 0.3 gelmiş, yıllık beklentilerin altında yüzde 2.7 olarak açılanmıştı.

