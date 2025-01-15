ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

Aralık ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, aralık ayında ne yönde olacağı ekonomistler tarafından merak ediliyordu. Peki, aralık ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?