ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)
ABD aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmelerine olanak sağlıyor. ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımcılar yön değiştirebiliyor. Peki, 2024 yılının son ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?
Aralık ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, aralık ayında ne yönde olacağı ekonomistler tarafından merak ediliyordu. Peki, aralık ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?