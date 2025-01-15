ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

ABD aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmelerine olanak sağlıyor. ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımcılar yön değiştirebiliyor. Peki, 2024 yılının son ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 1

Aralık ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, aralık ayında ne yönde olacağı ekonomistler tarafından merak ediliyordu. Peki, aralık ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYONU NE OLDU?

Aralık ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belli oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Küresel piyasalarda, ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD aralık ayı TÜFE kararı) - 4

ABD ENFLASYONU KASIM AYINDA NE OLDU?

ABD'de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi.

Enflasyon aylık bazda da beklentilere paralel yüzde 0,3 yükseldi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 yukarı geldi.

Analistler, çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 artış göstereceği yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ocak ayında reel ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,3 artış gösterdi.

Ülkede enerji fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 3,2 düştü, gıda fiyatları aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,4 arttı.

DAHA FAZLA GÖSTER