ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında artış göstermiş ve ABD'de enflasyon düşüşe geçmişti. ABD ekonomisinde belirleyici kaynak olarak baz alınan nisan ayı TÜFE kararı belli oldu. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 1

ABD'de 2025 yılının dördüncü enflasyon verisi açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri düşüşe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından nisan ayı enflasyon verileri için beklentiler belli olmuş ve hanehalkı uzun zaman sonra ilk kez düşüş beklemişti. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

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ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

Nisan ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 3,2'ye çıkarken, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye geriledi.

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı) - 4

Kısa, orta ve uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler artış gösterirken, iş gücü piyasası beklentileri bozuldu. Gelir artışı beklentilerinde de kötüleşme yaşandı.

Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 0,1 puan artarak yüzde 44,1'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan azalışla yüzde 2,6'ya indi ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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