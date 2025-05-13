ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı)
Nisan ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında artış göstermiş ve ABD'de enflasyon düşüşe geçmişti. ABD ekonomisinde belirleyici kaynak olarak baz alınan nisan ayı TÜFE kararı belli oldu. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
ABD'de 2025 yılının dördüncü enflasyon verisi açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri düşüşe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından nisan ayı enflasyon verileri için beklentiler belli olmuş ve hanehalkı uzun zaman sonra ilk kez düşüş beklemişti. Peki, nisan ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?