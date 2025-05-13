ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD nisan ayı TÜFE kararı)

Kısa, orta ve uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler artış gösterirken, iş gücü piyasası beklentileri bozuldu. Gelir artışı beklentilerinde de kötüleşme yaşandı.



Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 0,1 puan artarak yüzde 44,1'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.



Hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan azalışla yüzde 2,6'ya indi ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.