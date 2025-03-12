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ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

Şubat ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş ve ABD'de enflasyon yükselişe geçmişti. Hanehalkı şubat ayı enflasyon beklentisi ise ilk kez artış göstermişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 1

ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli olmuş ve hanehalkı uzun zaman sonra ilk kez yükseliş beklemişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?

EKONOMİ HABERLERİ

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şubat ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında kaldı.

ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı) - 3

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Şubat 2025 dönemine ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.

Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

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