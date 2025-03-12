ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı)
Şubat ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş ve ABD'de enflasyon yükselişe geçmişti. Hanehalkı şubat ayı enflasyon beklentisi ise ilk kez artış göstermişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli olmuş ve hanehalkı uzun zaman sonra ilk kez yükseliş beklemişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?