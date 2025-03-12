ABD enflasyonu verileri ne oldu, yüzde kaç? Beklenti ne yöndeydi? (2025 ABD şubat ayı TÜFE kararı)

ABD'de 2025 yılının ikinci enflasyon verisi için açıklandı. ABD ekonomisinin gidişatına yönelik net bir sinyal olarak görülen enflasyon verileri, geçtiğimiz ay yükselişe geçmişti. Hanehalkı katılımıyla yapılan anketin ardından şubat ayı enflasyon verileri için beklentiler belli olmuş ve hanehalkı uzun zaman sonra ilk kez yükseliş beklemişti. Peki, şubat ayı ABD enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?