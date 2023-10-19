ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi
Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.