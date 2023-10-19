ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi - 1

Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor.  Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına saat 19.00'da başlaması bekleniyor.

EKONOMİ HABERLERİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi - 2

ANALİSTLERİN YORUMLARI

Analistler, Fed'in attığı adımlara karşın ekonomik aktivitede istenilen yavaşlamanın sağlanamadığını ve enflasyon tehdidinin hala endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydederek, bu durumun tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını ve son 16 yılın zirvesine çıkardığını, bugün Fed Başkanı Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi - 3

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, buna karşın sonraki iki toplantıya ilişkin belirsizliklerin Powell'ın bugünkü açıklamalarıyla netleşebileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi - 4

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Philaldelphia Fed imalat endeksi konut başlangıçları ve 2. el konut satışları ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.840 ve 7.750 seviyelerinin destek, 8.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Küresel piyasalarda gözler Powell'a çevrildi - 5

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, ekim ayı Philaldelphia Fed imalat endeksi

17.00 ABD, eylül ayı 2.el konut satışları ve CB öncü gösterge endeksi

19.00 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

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