ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı takvimi 2025: Ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz inecek mi?
ABD Merkez Bankası (FED) ekim ayı faiz kararı için piyasalarda tedirgin bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarına direkt olarak etki eden FED faiz kararının ekim ayında ne yönde olacağı, yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Analistlerin ekim ayı FED faiz beklentisi ise belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz inecek mi?
Ekim ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD ve Çin arasındaki gerilimlerin azalmaya başlamasıyla birlikte, FED'in faiz indirimine yönelik beklentiler için piyasalarda iyimserlik hakim. Analistlerin, FED'in ekim ayında faiz indirimine gideceği yönünde sinyaller vermeye başladı. Peki, 2025 ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?