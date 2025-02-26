ABD Merkez Bankası (FED) Mart ayı faiz kararı tarihi! FED PPK toplantısı ayın kaçında?
ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu yıl 8 kez toplanacak. FED'in ilk toplantısı 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi ve faiz kararı yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit kaldı. Piyasalar yeni yol haritaları için mart ayında açıklanacak FED faiz kararına odaklandı. Son karar ile beraber Banka, faiz indirimine ara vermiş oldu. Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED, geçtiğimiz kasım ve aralık aylarındaki faiz indirimi ardından yatırımcıları şaşırtarak faiz kararını 4,25-4,50 aralığında sabit bıraktığını duyurdu. ABD Merkez Bankası'dan yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetlerin hızla gelişmeye devam ettiğine yer verildi. FED'in beklenen bir sonraki toplantısı 18-19 Mart günlerinde olacak.