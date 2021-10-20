ABD'li yatırım bankası: Dünyanın en zengini Elon Musk gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 15:45
ABD’li Morgan Stanley bankasından uzmanlar,şimdiye kadar servetinin çoğunu elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan kazanan Musk'ın, uzay firması SpaceX'ten çok daha fazla para kazanabileceğini tahmin etti.
Jones, "Birden fazla müşteri bize Elon Musk'ın dünyadaki ilk trilyoner olup olmayacağını sordu. Pek çok yatırımcımız SpaceX'in nihayetinde dünyanın en değerli şirketi olabileceğini aktardı.
Diğer taraftan Jones, SpaceX'in halihazırda 200 milyar dolar değerinde olabileceğini ve uzay altyapısı, uydu gözlemleri ve derin uzay araştırmaları da dahil olmak üzere çok sayıda potansiyel endüstriyi kullandığı için değerinin daha da yükselebileceğini tahmin ettiğini açıkladı.
Musk’ın yüzde 48’ine sahip olduğu SpaceX, bu ayın başlarında ikincil bir hisse satışında 100 milyar dolar değerindeydi ve bu da onu internet devi ByteDance'in ardından dünyanın en büyük ikinci özel şirketi haline getirdi.