ABD'li yatırım bankası: Dünyanın en zengini Elon Musk gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak

HALİ HAZIRDA DEĞERİ 200 MİLYAR DOLAR OLABİLİR

Diğer taraftan Jones, SpaceX'in halihazırda 200 milyar dolar değerinde olabileceğini ve uzay altyapısı, uydu gözlemleri ve derin uzay araştırmaları da dahil olmak üzere çok sayıda potansiyel endüstriyi kullandığı için değerinin daha da yükselebileceğini tahmin ettiğini açıkladı.