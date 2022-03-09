Son 50 yılın en büyük petrol krizi kapıda

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DEVAM EDECEK

Kremlin Ukrayna’ya saldırmadan önce, Rusya dünyanın tükettiği her 10 varil petrolden birini sağlıyordu. Ancak, ABD ve diğer ülkelerin Rus ham petrolünü yasaklaması nedeniyle küresel petrol piyasası 1970'lerin Ortadoğu kargaşasından bu yana en büyük krizle karşı karşıya kalacak.

Rusya'nın günlük ortalama beş milyon varillik ihracatını hızla değiştirecek çok az alternatif olduğundan, enerji fiyatlarındaki artış muhtemelen çatışma devam ettiği sürece devam edecek.