AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?

Kamu işçilerine 2. zam teklifi belli oldu. Kamuda görev yapan yüz binlerce işçinin gözü kulağı, 2025 yılı için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrilmişti. Şubat ayından bu yana devam eden pazarlıklarda, hükümetin ilk zam teklifi beklentileri karşılamamıştı. İlk teklif kapsamında, kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerilmişti. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu rakamların yetersiz olduğunu vurgulayarak yeni bir teklif beklediklerini açıklamıştı. Hükümetin 2. zam teklifi, Ramazan Ağar tarafından duyuruldu. Peki, 2025 kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?

AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu? - 1

2025 yılında kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum, kamuda çalışan binlerce işçinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hükümetin ilk zam teklifini kabul etmeyen işçi tarafı, 2. zam teklifi için yapılacak görüşmeyi bekliyordu. Özellikle taban ücret konusuna ilk teklif metninde yer verilmemesi, işçi kesiminde tepkilere neden olmuştu. İşçiler, hem enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir oran hem de refah payı talep ediyordu. Peki, kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu? - 2

KAMU İŞÇİSİNE 2. ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işçi kesimine ikinci tekliflerini bugün verdi.

Kamu işçilerine 2. zam teklifi 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16’dan yüzde 17’ye çıkarıldı.

İkinci 6 ay için ise yüzde 8’den yüzde 10’a çıkarıldı

2026 yılı için teklif değişmedi. 2026'da ilk 6 ay için yüzde 7, ikinci 6  ay için yüzde 5 teklif edildi.

AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu? - 3

İLK ZAM TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin, kamu işçilerinin ücretlerine birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yaptığını, ancak bunu kabul etmeyeceklerini belirtmişti.

AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu? - 4

İŞÇİ TARAFININ BEKLENTİSİ NEYDİ?

Hükümetin yeni teklifinde zam oranlarının bir miktar artırılması ve taban ücret düzenlemesine yer verilmesi bekleniyordu. Türk-İş'in talebi ise kamu işçisine ilk 6 ay için yüzde 30'a yakın bir zam ve asgari taban ücretin net olarak belirlenmesi yönünde.

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