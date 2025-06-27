AÇIKLANDI | Kamu işçisi toplu sözleşme zammı 2025: Kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?
Kamu işçilerine 2. zam teklifi belli oldu. Kamuda görev yapan yüz binlerce işçinin gözü kulağı, 2025 yılı için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine çevrilmişti. Şubat ayından bu yana devam eden pazarlıklarda, hükümetin ilk zam teklifi beklentileri karşılamamıştı. İlk teklif kapsamında, kamu işçileri için ilk 6 ay yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerilmişti. Ancak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu rakamların yetersiz olduğunu vurgulayarak yeni bir teklif beklediklerini açıklamıştı. Hükümetin 2. zam teklifi, Ramazan Ağar tarafından duyuruldu. Peki, 2025 kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?
2025 yılında kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum, kamuda çalışan binlerce işçinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hükümetin ilk zam teklifini kabul etmeyen işçi tarafı, 2. zam teklifi için yapılacak görüşmeyi bekliyordu. Özellikle taban ücret konusuna ilk teklif metninde yer verilmemesi, işçi kesiminde tepkilere neden olmuştu. İşçiler, hem enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak bir oran hem de refah payı talep ediyordu. Peki, kamu işçilerine 2. zam teklifi ne kadar, yüzde kaç oldu?