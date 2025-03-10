AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını da yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin TL’den 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri böylelikle %33’lük bir artış aldı. 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve hak sahipleri ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek. Bayram ikramiye ödemeleri, Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlandı, kaç TL oldu? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili yapılan son açıklama…
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri