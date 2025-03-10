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AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını da yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 bin TL’den 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri böylelikle %33’lük bir artış aldı. 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve hak sahipleri ikramiye ödemelerinden yararlanabilecek. Bayram ikramiye ödemeleri, Ramazan Bayramı’ndan önce hesaplara yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar zamlandı, kaç TL oldu? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammıyla ilgili yapılan son açıklama…

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 4

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 6

KABİNE 10 MART PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ateşkesi ve diğer birçok önemli konu toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayacak.

AÇIKLANDI: Yeni emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak? - 7

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI? 

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başladı. Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bayram ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geçtiğimiz yıl bayram iki günlük idari izinle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Bu Kabine Toplantısı’nda bayram tatiline ilişkin karar çıkması beklenmiyor.

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