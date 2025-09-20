Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmeleri devam ediyor. Resmi olarak en yüksek teklifi yapan banka 90 bin lira ile Vakıfbank olmuştu.

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde yeni teklifin 99 bin 500 lira olduğu iddia edildi. Bakanlık yetkililerinden henüz resmi açıklama gelmedi.

Nakit ve tek seferde ödenecek promosyonun yanı sıra bakanlık perosneşine 3 taksit şeklinde geri ödemeli 100 bin liraya kadar faizsiz ek hesap kullanma imkanı da tanınması bekleniyor. Ödemelerin 30 Eylül tarihinde yatırılması ön görülüyor.



Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, promosyon ödemelerine ilişkin yaptığı son açıklamada görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Can açıklamasında sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.