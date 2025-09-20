Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?

Adalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihalenin ardından Yapı Kredi bankası 80 bin lira İş Bankası 85 bin lira ve Vakıfbank 90 bin lira teklifte bulunmuştu. En yüksek teklif yetersiz bulunurken temaslar devam ediyordu. Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması için gözler yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakanlık temsilcileri ve sendika yetkilileri temaslarını sürdürürken anlaşmanın sağlandığı iddia edildi ve promosyon tutarı güncellendi. 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı ise promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…

Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar? - 1

Sendikalar, promosyon ihalesi gerçekleşmeden önce Bakanlık tarafına beklentilerini aktardı. Kişi başı en az 150 bin lira tutarında ödeme bekleyen sendikalar enflasyon farkına göre revize, bakanlık çalışanlarına faizsiz ve geri ödeme avantajlı kredi paketlerinin sunulması ve sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması gibi talepleri olduğunu iletmişti. Ağustos ayında yapılan ihaleden uzlaşı çıkmazken gözler ikinci teklife çevrilmişti. Yeni teklifin detayları belli oldu. Faizsiz kredi imkanı ve promosyon tutarı dikkat çekti. Ödeme takvimine ilişkin detaylarda hak sahipleri tarafından araştırılıyor.  Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum…

EKONOMİ HABERLERİ

Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar? - 2

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmeleri devam ediyor. Resmi olarak en yüksek teklifi yapan banka 90 bin lira ile Vakıfbank olmuştu. 

Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde yeni teklifin 99 bin 500  lira olduğu iddia edildi. Bakanlık yetkililerinden henüz resmi açıklama gelmedi. 

Nakit ve tek seferde ödenecek promosyonun yanı sıra bakanlık perosneşine 3 taksit şeklinde geri ödemeli 100 bin liraya kadar faizsiz ek hesap kullanma imkanı da tanınması bekleniyor.  Ödemelerin 30 Eylül tarihinde yatırılması ön görülüyor.


Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, promosyon ödemelerine ilişkin yaptığı son açıklamada görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Can açıklamasında sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar? - 3

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira peşin ödeme yapılmıştı. Bu yıl ise Bakanlık çalışanlarına özel kredi paketi hazırlanması gündeme geldi.

Bazı kaynaklarda 100 bin liralık faizsiz kredi desteği sağlanması ve memurlara 500 bin liralık faizsiz kredi seçeneği istendiği ve bu opsiyonun tercih edilmesi durumunda ise promosyon hakkından faydalanamayacağı öne sürüldü.

Sendikalar tarafından ihale görüşmeleri başlamadan önce Bakanlığa iletilen talepler şu şekilde;

Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar? - 4

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

DAHA FAZLA GÖSTER