Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması yapıldı mı, ne zaman yatacak? 2025 Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar?
Adalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen ihalenin ardından Yapı Kredi bankası 80 bin lira İş Bankası 85 bin lira ve Vakıfbank 90 bin lira teklifte bulunmuştu. En yüksek teklif yetersiz bulunurken temaslar devam ediyordu. Adalet Bakanlığı banka promosyonu anlaşması için gözler yapılacak açıklamaya kilitlendi. Bakanlık temsilcileri ve sendika yetkilileri temaslarını sürdürürken anlaşmanın sağlandığı iddia edildi ve promosyon tutarı güncellendi. 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı ise promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…
Sendikalar, promosyon ihalesi gerçekleşmeden önce Bakanlık tarafına beklentilerini aktardı. Kişi başı en az 150 bin lira tutarında ödeme bekleyen sendikalar enflasyon farkına göre revize, bakanlık çalışanlarına faizsiz ve geri ödeme avantajlı kredi paketlerinin sunulması ve sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması gibi talepleri olduğunu iletmişti. Ağustos ayında yapılan ihaleden uzlaşı çıkmazken gözler ikinci teklife çevrilmişti. Yeni teklifin detayları belli oldu. Faizsiz kredi imkanı ve promosyon tutarı dikkat çekti. Ödeme takvimine ilişkin detaylarda hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum…