Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik promosyon ödemesi için sona yaklaşıldı. Bankaların tekliflerinin değerlendirilmesi ardından Vakıfbank'ın promosyon önerisi tek kaldı. Vakıfbank çalışanlara 90 bin TL'lik promosyon teklif ederken, Adalet Sen ise kişi başı en az 150 bin TL talep ediyor. 18 Ağustos'ta başlayan Adalet Bakanlığı promosyon süreci için gözler anlaşmada. İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmesinde son durum.

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak? - 1

Adalet Bakanlığı 2025-2028 dönemi promosyonu için 18 Ağustos tarihinde bankalar tekliflerini sundu. Bakanlık çalışanlarını temsilen Adalet Sen ise taleplerini ileti. Buna göre yıllık enflasyon farkına göre revize seçeneği, EFT, havala gibi işlemlerin ücretsiz devam etmesi, düşük faizli kredi imkanı gibi maddeler teklifte yer almıştı. Teklif masasında tek kalan Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik önerisi yetersiz bulundu. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman belli olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak? - 2

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Adalet Bakanlığı çalışanlarının 2025-2028 dönemini kapsayan 3 yıllık süre için promosyon ödemeleri ihaleleri 18 Ağustos'ta yapıldı ve teklifler sunuldu. Ancak Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik teklifi önce çıktı. Çalışanların temsilcisi Adalet Sen ise tarafından miktar yetersiz bulundu. Promosyon için ihale tarihi ertelenmişti ancak henüz tarih açıklaması gelmedi.

Bakan Tunç, görüşmelerin deam ettiğini dile getirmişti. Adalet Bakanlığı promosyonlarının eylül ayı son bulmadan tamamlanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak? - 3

Adalet Sen, taleplerini belirten teklifi duyurmuştu. Buna göre;

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak? - 4

200 bini aşkın Bakanlık çalışanı, son olarak 2022 yılında 25 bin TL promosyon almıştı. 3 yılda yaşanan kaybın telafi edilmesi için en az 150 bin TL promosyon talep ediliyor. Tüm talep ve teklifler dikkate alındığında çalışanlara ekim ayına kadar en düşük 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması beklenenler arasında.

DAHA FAZLA GÖSTER