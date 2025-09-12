Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak?

200 bini aşkın Bakanlık çalışanı, son olarak 2022 yılında 25 bin TL promosyon almıştı. 3 yılda yaşanan kaybın telafi edilmesi için en az 150 bin TL promosyon talep ediliyor. Tüm talep ve teklifler dikkate alındığında çalışanlara ekim ayına kadar en düşük 100 bin TL promosyon ödemesi yapılması beklenenler arasında.