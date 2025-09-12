Adalet Bakanlığı promosyon anlaşmasında son durum: 2025 Promosyon ödemesi ne kadar olacak?
Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik promosyon ödemesi için sona yaklaşıldı. Bankaların tekliflerinin değerlendirilmesi ardından Vakıfbank'ın promosyon önerisi tek kaldı. Vakıfbank çalışanlara 90 bin TL'lik promosyon teklif ederken, Adalet Sen ise kişi başı en az 150 bin TL talep ediyor. 18 Ağustos'ta başlayan Adalet Bakanlığı promosyon süreci için gözler anlaşmada. İşte, Adalet Bakanlığı promosyon görüşmesinde son durum.
Adalet Bakanlığı 2025-2028 dönemi promosyonu için 18 Ağustos tarihinde bankalar tekliflerini sundu. Bakanlık çalışanlarını temsilen Adalet Sen ise taleplerini ileti. Buna göre yıllık enflasyon farkına göre revize seçeneği, EFT, havala gibi işlemlerin ücretsiz devam etmesi, düşük faizli kredi imkanı gibi maddeler teklifte yer almıştı. Teklif masasında tek kalan Vakıfbank'ın 90 bin TL'lik önerisi yetersiz bulundu. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ne zaman belli olacak?