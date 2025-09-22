Adalet Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025: Adalet Bakanlığı promosyon sorgulama

Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı. Vakıfbank tarafından Adalet Bakanlığı çalışanlarına tek seferde 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak. İhaleye göre 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar tek seferde, peşin ve eşit olarak kesinti olmadan yatırılacak. Adalet Bakanlığı çalışanlarına yapılacak promosyon ödeme tarihleri belli oldu. Promosyonunun yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarından nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? İşte, promosyon ödeme tarihleri…

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin detayları açıkladı. Ağustos ayında düzenlenen ilk ihalede Yapı ve Kredi Bankası 80 bin, Türkiye İş Bankası 85 bin, Vakıflar Bankası ise 90 bin lira teklif etti. Vakıfbank’ın teklifinin ardından diğer bankalar ihaleden çekilirken görüşmelerin ardından ihale miktarı 99 bin 500 liraya yükseltildi. Adalet Bakanlığı promosyon ödeme takvimi ise hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin detaylar…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi tek sefer halinde, herkese eşit olarak yatırılacak. Adalet Bakanlığı promosyonlarında herhangi bir kesinti olmayacak. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada 30 Eylül 2025 tarihine kadar ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Promosyon ödeme günlerine ilişkin ayrıca bir bilgilendirme bulunmuyor. 

ADALET BAKANLIĞI PROMSOYON SORGULAMA

Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank’ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.

FAİZSİZ NAKİT AVANS İMKANI

Promosyon ödemelerinin yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin liraya kadar faizsiz 3 taksit halinde ödemeli nakit avans kullandırma imkanı sunulacak. Nakit avanstan gerekli şartları sağlayan adaylar yararlanabilecek. Nakit avans kullanma şartlarını taşımayanlar ise faydalanamayacak. Faizsiz nakit avanstan yararlanmak isteyenler müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

2022 YILINDA 25 BİN LİRA OLARAK YATIRILMIŞTI

Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapılan promosyon anlaşmasına göre çalışanlara 25 bin lira ödeme gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personellerde promsoyondan yararlandı.

