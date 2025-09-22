Adalet Bakanlığı promosyon ödeme günleri 2025: Adalet Bakanlığı promosyon sorgulama
Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı. Vakıfbank tarafından Adalet Bakanlığı çalışanlarına tek seferde 99 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacak. İhaleye göre 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar tek seferde, peşin ve eşit olarak kesinti olmadan yatırılacak. Adalet Bakanlığı çalışanlarına yapılacak promosyon ödeme tarihleri belli oldu. Promosyonunun yanı sıra Adalet Bakanlığı çalışanlarından nakit avans kullanma şartlarını taşıyanlara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? İşte, promosyon ödeme tarihleri…
Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin detayları açıkladı. Ağustos ayında düzenlenen ilk ihalede Yapı ve Kredi Bankası 80 bin, Türkiye İş Bankası 85 bin, Vakıflar Bankası ise 90 bin lira teklif etti. Vakıfbank’ın teklifinin ardından diğer bankalar ihaleden çekilirken görüşmelerin ardından ihale miktarı 99 bin 500 liraya yükseltildi. Adalet Bakanlığı promosyon ödeme takvimi ise hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin detaylar…