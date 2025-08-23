Gözler ödeme takviminde: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 ne kadar, kaç TL?

Adalet - Sen, ihale öncesinde beklentilerini ifade ederken kişi başı en az 150 bin lira tutarında promosyon ödemesi talep etmişti. Ayrıca sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması, yıllık enflasyona göre revize edilmesi, bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam edilmesi, Bakanlık çalışanlarına özel düşük faizli kredi imkanı gibi beklentiler bulunuyor. Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin 100 bin lira üzerinde olması bekleniyor. Yeni teklife ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.