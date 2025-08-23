Gözler ödeme takviminde: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 ne kadar, kaç TL?
Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için geri sayım başladı. Eylül ayına kısa bir zaman kala binlerce Adalet Bakanlığı çalışanları, bankalarla yapılan ihalenin sonucunu merak ediyor. Son yapılan ihalede 6 farklı bankadan teklif alınırken 90 bin lira ile birlikte en yüksek teklife Vakıfbank çıkmıştı. 2022 yılında yapılan ihalenin ardından Adalet Bakanlığı çalışanları 25 bin lira ödeme almıştı. 3 yıllık taahhüdün sona ermesinin ardından gözler yeni ödemelere çevrildi. Adalet-Sen daha önce yaptığı açıklamada kişi başı en az 150 bin liralık ödeme beklentisi içerisinde olduğunu ifade etmişti. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu 2025 ne kadar? İşte, Adalet Bakanlığı promosyon ödemesinde son durum…
Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için gözler Eylül ayına çevrildi. 18 Ağustos’ta düzenlenen ihaleden sonuç çıkmadı. Adalet Bakanlığı çalışanlarına promosyon ödemeleri tek seferde nakit olarak yapılacak. İhaleyi kazanacak banka, teklifleri iletilmesi, açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirleniyor. Adalet Bakanlığı çalışanlarının beklentileri arasında düşük faizli kredi, enflasyona göre revize, 3 yılla sınırlı kalması, bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulması gibi beklentileri bulunuyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman? İşte, promosyon ödemesinde son gelişmeler…