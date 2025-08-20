Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?
Yaklaşık 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanını yakından ilgilendiren promosyon ödemesinde çalışmalar devam ediyor. 2022 yılında yapılan anlaşma sonucunda çalışanlara 25 bin lira ödeme yapılmıştı. Taahhüdün sona ermesinin ardından bankalar, yeni ödemeler için harekete geçti. 18 Ağustos’ta yapılan ihale sonrasında bankaların teklifleri belli oldu. En yüksek teklifi 90 bin lirayla Vakıfbank yaparken bu teklif yetersiz bulundu. Adalet-Sen yeni promosyon anlaşması öncesinde beklentilerini aktarmıştı.
Eylül ayına kısa bir zaman kala Adalet Bakanlığı çalışanları promosyon ödemelerine kitlendi. İhaleyi kazanacak banka, teklifleri iletilmesi, açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirleniyor. Yeterli teklifin verilmemesi sonrası gözler bankaların yapacağı yeni teklife çevrildi. Promosyon ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı çalışanları ise ek gelir kaynağı olan promosyon ödemelerinde yeni ihale tarihi, teklifleri ve ödeme takvimini yakından takip ediyor.