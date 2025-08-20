Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne kadar, ne zaman yatacak?

Yaklaşık 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanını yakından ilgilendiren promosyon ödemesinde çalışmalar devam ediyor. 2022 yılında yapılan anlaşma sonucunda çalışanlara 25 bin lira ödeme yapılmıştı. Taahhüdün sona ermesinin ardından bankalar, yeni ödemeler için harekete geçti. 18 Ağustos’ta yapılan ihale sonrasında bankaların teklifleri belli oldu. En yüksek teklifi 90 bin lirayla Vakıfbank yaparken bu teklif yetersiz bulundu. Adalet-Sen yeni promosyon anlaşması öncesinde beklentilerini aktarmıştı.

Eylül ayına kısa bir zaman kala Adalet Bakanlığı çalışanları promosyon ödemelerine kitlendi. İhaleyi kazanacak banka, teklifleri iletilmesi, açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirleniyor. Yeterli teklifin verilmemesi sonrası gözler bankaların yapacağı yeni teklife çevrildi. Promosyon ödemeleri nakit olarak gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı çalışanları ise ek gelir kaynağı olan promosyon ödemelerinde yeni ihale tarihi, teklifleri ve ödeme takvimini yakından takip ediyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik 18 Ağustos’ta düzenlenen ihaleden sonuç çıkmadı. İhalede son tura kalan Vakıfbank 90 bin TL’lik teklif yaptı. Bakanlık tarafından bu teklif kabul görmezken diğer teklifler de yetersiz bulundu. 

Adalet Bakanlığı ihaleyi ileri bir tarihe erteledi. Yeni ihalenin Ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı çalışanlarına 2022 yılında 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı.

Adalet - Sen, ihale öncesinde beklentilerini ifade ederken kişi başı en az 150 bin lira tutarında promosyon ödemesi talep etmişti. Ayrıca sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması, yıllık enflasyona göre revize edilmesi, bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam edilmesi, Bakanlık çalışanlarına özel düşük faizli kredi imkanı gibi beklentiler bulunuyor.

GÖZLER EYLÜL AYINA ÇEVRİLDİ

18 Ağustos’ta yapılan ihaleden sonuç alınmazken promosyon ödemeleri için ön görülen tarih belli oldu. Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin 1-25 Eylül yarihleri arasında tek seferde personellerin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Promosyon ödemelerinin Ekim ayına sarkması gündemde bulunmuyor.

