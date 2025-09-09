Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Promosyon ödemesi kaç lira olacak, ödeme takvimi belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 200 bin personel promosyon ödemelerine odaklandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihalede farklı bankalar tekliflerini iletirken en yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank’tan gelmişti. Adalet Bakanlığı tarafından bu teklif yetersiz bulunurken Adalet-Sen resmi olarak taleplerini Bakanlığa iletti. Kişi başı en 150 bin lira promosyon ödemesi beklenirken sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması, enflasyon farkına göre revize edilmesi, havale işlemlerinin bakanlık çalışanlarına ücretsiz olması gibi talepler bulunuyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum ne? İşte, maaş promosyonu ödemelerinde son gelişmeler…

Adalet Bakanlığı promosyon ödeme takvimi ve promosyon ödenecek miktar, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken gözler Eylül ayına çevrildi. 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması kapsamında Adalet Bakanlığı çalışanlarına 25 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl ise 18 Ağustos’ta bankalar, promosyon teklifini iletti. İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti. Yapılan görüşmeler sonucunda teklif yetersiz bulundu. Peki Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar olacak? İşte, promosyon teklifinde son durum…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM

Adalet Bakanlığı çalışanlarına ödenecek promosyona karar verilmesi için 18 Ağustos’ta ihale gerçekleştirildi. Bankalar teklifini iletirken en yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank’tan geldi. Bu teklif yetersiz bulunurken ihale ileri bir tarihe ertelendi. Yeni ihale takvimi ise henüz belli olmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada ise promosyon ihaleleri için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

150 BİN LİRA TEK SEFERDE ÖDEME BEKLENİYOR

Sendika promosyon ödemelerine ilişkin beklentilerini iletirken çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme talep edildi. Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması, yıllık enflasyon farkına göre güncelleme yapılması, bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi, bakanlık personeline düşük faizli kredi seçenekleri de dikkat çeken talepler arasında yer aldı. 

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin en düşük 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılırken Eylül ayı içerisinde ödemeler tamamlanmıştı. Bu yılda görüşmelerin en geç Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayına kadar hesaplara geçmiş olması bekleniyor.  Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.

