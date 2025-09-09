Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Promosyon ödemesi kaç lira olacak, ödeme takvimi belli oldu mu?
Adalet Bakanlığı’nda çalışan yaklaşık 200 bin personel promosyon ödemelerine odaklandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihalede farklı bankalar tekliflerini iletirken en yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank’tan gelmişti. Adalet Bakanlığı tarafından bu teklif yetersiz bulunurken Adalet-Sen resmi olarak taleplerini Bakanlığa iletti. Kişi başı en 150 bin lira promosyon ödemesi beklenirken sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması, enflasyon farkına göre revize edilmesi, havale işlemlerinin bakanlık çalışanlarına ücretsiz olması gibi talepler bulunuyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon görüşmelerinde son durum ne? İşte, maaş promosyonu ödemelerinde son gelişmeler…
Adalet Bakanlığı promosyon ödeme takvimi ve promosyon ödenecek miktar, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken gözler Eylül ayına çevrildi. 2022 yılında yapılan promosyon anlaşması kapsamında Adalet Bakanlığı çalışanlarına 25 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl ise 18 Ağustos’ta bankalar, promosyon teklifini iletti. İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti. Yapılan görüşmeler sonucunda teklif yetersiz bulundu. Peki Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar olacak? İşte, promosyon teklifinde son durum…