Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?
Adalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri için son ihale 18 Ağustos’ta gerçekleştirildi. En yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank’tan geldi. Sendikalar, ihale öncesinde beklentilerini Adalet Bakanlığına iletmişti. Bakanlık çalışanlarına düşük faizli kredi imkanı, promosyon ödemelerinin enflasyona göre güncellenmesi, sözleşmenin 3 yılla sınırlı kalması gibi talepler bulunuyordu. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can son yaptığı açıklamada sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanması gerektiğinin altını çizmişti. 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı ise sosyal medya ve diğer platformlardan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, banka promosyonu ödemelerinde son durum…
Adalet-Sen promosyon anlaşmasında beklentilerini aktarmıştı. Yıllık enflasyona göre revize yapılması, bakanlık personellerine özel düşük faizli kredi fırsat, sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması ve kişi başı en az 150 bin tutarında promosyon ödemesi beklentiler arasında yer alıyor. Bakanlık çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonrasında Vakıfbank’ın teklifini güncellediği ifade edildi. Adalet Bakanlığı çalışanları, Eylül ayı içerisinde promosyonların yatırılmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…