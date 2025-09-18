Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak?

Adalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri için son ihale 18 Ağustos’ta gerçekleştirildi. En yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank’tan geldi. Sendikalar, ihale öncesinde beklentilerini Adalet Bakanlığına iletmişti. Bakanlık çalışanlarına düşük faizli kredi imkanı, promosyon ödemelerinin enflasyona göre güncellenmesi, sözleşmenin 3 yılla sınırlı kalması gibi talepler bulunuyordu. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can son yaptığı açıklamada sürecin hızlandırılması ve beklentilerin karşılanması gerektiğinin altını çizmişti. 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı ise sosyal medya ve diğer platformlardan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar olacak? İşte, banka promosyonu ödemelerinde son durum…

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak? - 1

Adalet-Sen promosyon anlaşmasında beklentilerini aktarmıştı. Yıllık enflasyona göre revize yapılması, bakanlık personellerine özel düşük faizli kredi fırsat, sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması ve kişi başı en az 150 bin tutarında promosyon ödemesi beklentiler arasında yer alıyor. Bakanlık çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonrasında Vakıfbank’ın teklifini güncellediği ifade edildi. Adalet Bakanlığı çalışanları, Eylül ayı içerisinde promosyonların yatırılmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak? - 2

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM NE?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı son açıklamada promosyon ödemelerine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Can, sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Eylül ayı sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanması ve Ekim ayında promosyon ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak? - 3

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son olarak en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. Bu teklif yetersiz bulunurken bankanın teklifini 99 bin liraya yükselttiği iddia edildi. Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmazken Adalet-Sen promosyon ödemelerinin kişi başı en az 150 bin lira olmasını gerektiğini ifade etmişti. Promosyon ödemelerinin 100 bin sınırının aşılması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri yeni teklif ne kadar? 2025 Adalet Bakanlığı banka promosyonu ne zaman yatacak? - 4

2022 YILINDA 25 BİN LİRA PROMOSYON VERİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi son olarak üç yıl önce tek seferde 25 bin lira olarak hesaplara yatırıldı. Adalet-Sen promosyon ihalesi öncesinde beklentilerini Bakanlığa iletmişti. Sendikaların beklentileri şu şekilde;

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

DAHA FAZLA GÖSTER