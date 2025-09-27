Adalet Bakanlığı banka promosyonu sorgulama 2025: Adalet Bakanlığı promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMA 2025

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi 99 bin 500 lira olarak açıklandı. Bankayla yapılan anlaşma doğrultusunda ödemelerde herhangi bir kesinti veya taksit olmayacak.



Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada ödemelerin 30 Eylül tarihine kadar yapılacağı aktarılmıştı. Bakanlık çalışanları Vakıfbank hesapları üzerinden internet bankacılığına girerek bakiye kontrolü yapabilirler.



İnternet bankacılığı henüz aktif olmayan kullanıcılar ise alternatif olarak promosyon ödemelerini Vakıfbank müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabilirler. Hak sahipleri, 0850 222 0724 aracılığıyla müşteri hizmetlerine bağlanarak ödemelerini kontrol edebilirler.