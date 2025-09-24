Adalet Bakanlığı tarih verdi: Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
Adalet Bakanlığı’nda görev yapan personelin merakla beklediği promosyon ödemelerine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlık ile anlaşmalı bankalar arasında yapılan protokol kapsamında personele toplu ödeme yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte 24 Eylül 2025 itibarıyla gündemdeki promosyon süreciyle ilgili detaylar...
Adalet Bakanlığı personelini yakından ilgilendiren maaş promosyonu sürecinde beklenen gelişme yaşandı. Bakanlık bünyesinde görev yapan on binlerce personelin maaşlarının yatırıldığı banka üzerinden yapılacak promosyon ödemelerinin detayları belli oldu.
18 Ağustos 2025 tarihinde başlayan ihale süreci tamamlandı ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda promosyon anlaşmasının Vakıfbank ile imzalandığı açıklandı. Böylece personelin maaş promosyonları, belirlenen protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılacak.