Adalet Bakanlığı yeni promosyon maaş anlaşması ne kadar, teklif yükseltildi mi? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum
Adalet Bakanlığı maaş promosyon ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan geldi. Yaklaşık 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı promosyon ihalesinde son durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bankalarla yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile VakıfBank yapmıştı. Yapılan teklif yetersiz bulunurken promosyon anlaşması için yeni tekliflerin hazırlanması için ihale gelecek tarihe ertelendi. Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi son olarak üç yıl önce Eylül ayında hesaplara yatırılmıştı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son durum ne? İşte, görüşmelere ve yapılan açıklamalara ilişkin detaylar…
Adalet-Sen promosyon anlaşmasında beklentilerini aktarmıştı. Yıllık enflasyona göre revize yapılması, bakanlık personellerine özel düşük faizli kredi fırsat, sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması ve kişi başı en az 150 bin tutarında promosyon ödemesi beklentiler arasında yer alıyor. Bakanlık çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonrasında Vakıfbank’ın teklifini güncellediği ifade edildi. Adalet Bakanlığı çalışanları, Eylül ayı içerisinde promosyonların yatırılmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…