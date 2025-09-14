Adalet Bakanlığı yeni promosyon maaş anlaşması ne kadar, teklif yükseltildi mi? Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri son durum

Adalet Bakanlığı maaş promosyon ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama Bakan Yardımcısı Ramazan Can’dan geldi. Yaklaşık 200 bin Adalet Bakanlığı çalışanı promosyon ihalesinde son durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bankalarla yapılan ihalede en yüksek teklifi 90 bin lira ile VakıfBank yapmıştı. Yapılan teklif yetersiz bulunurken promosyon anlaşması için yeni tekliflerin hazırlanması için ihale gelecek tarihe ertelendi. Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi son olarak üç yıl önce Eylül ayında hesaplara yatırılmıştı. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son durum ne? İşte, görüşmelere ve yapılan açıklamalara ilişkin detaylar…

Adalet-Sen promosyon anlaşmasında beklentilerini aktarmıştı. Yıllık enflasyona göre revize yapılması, bakanlık personellerine özel düşük faizli kredi fırsat, sözleşme süresinin 3 yılla sınırlı kalması ve kişi başı en az 150 bin tutarında promosyon ödemesi beklentiler arasında yer alıyor. Bakanlık çalışanlarına son olarak 2022 yılında 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihale sonrasında Vakıfbank’ın teklifini güncellediği ifade edildi. Adalet Bakanlığı çalışanları, Eylül ayı içerisinde promosyonların yatırılmasını bekliyor. Peki Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerinde son gelişmeler…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM NE?

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, yaptığı son açıklamada promosyon ödemelerine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Can, sürecin hızlandırılması ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde sonuçlanması için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Eylül ayı sonuna kadar ihale sürecinin tamamlanması ve Ekim ayında promosyon ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinde son olarak en yüksek teklifi 90 bin lira ile Vakıfbank yaptı. Bu teklif yetersiz bulunurken bankanın teklifini 97 bin liraya yükselttiği iddia edildi. Bakanlık tarafından bu bilgi henüz doğrulanmazken Adalet-Sen promosyon ödemelerinin kişi başı en az 150 bin lira olmasını gerektiğini ifade etmişti. Promosyon ödemelerinin 100 bin sınırının aşılması öngörülüyor.

2022 YILINDA 25 BİN LİRA PROMOSYON VERİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi son olarak üç yıl önce tek seferde 25 bin lira olarak hesaplara yatırıldı. Adalet-Sen promosyon ihalesi öncesinde beklentilerini Bakanlığa iletmişti. Sendikaların beklentileri şu şekilde;

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre revize opsiyonu,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz sunulmaya devam etmesi,

Adalet Bakanlığı personeline özel düşük faizli kredi imkânları,

Faizsiz ve geri ödeme avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

