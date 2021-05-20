Adana'da karpuz hasadı başladı: 750 ton rekolte bekleniyor

Dünyanın en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da hasat başladı. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü tescilli Adana karpuzunda bu yıl 750 ton rekolte bekleniyor.

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İHA 20.05.2021 - 10:56

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da ilk hasat heyecanı yaşandı. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki Kapı Mahallesi'nde hasat ediliyor.

Geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Adana karpuzuna verilen ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nin de bu sene ihracatı arttırması bekleniyor. Kentte 120 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan ilk hasatlarda ortalama 3 ile 4 ton arasında verim alındı.

"VERİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzda geçen seneye göre verimin yüzde 50 düştüğünü belirterek, “Adana’nın kıyı kesimlerinde karpuz hasadı başladı ve geçen sene 7-8 ton verim alınırken bu sene 3-4 ton arasında verim alınmakta. Toprakta yapılacak hasatta ise 7 ile 10 ton arasında verim bekleniyor. Hava şartları nedeniyle bu sene hasat gecikti” dedi.

Yüreğir Ziraat Odası olarak geçen sene aldıkları ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nin karpuz ihracatını da arttıracağını kaydeden Doğan, “Şu anda Adana karpuzu tescilli. Karpuz, Türkiye’nin bütün illerine gitmekte” dedi.

"OLGUNLAŞINCA HASAT EDİLMELİ" Karpuzun olgunlaşmadan hasat edilmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, kilo fiyatlarının da verim azlığı nedeniyle yüksek olduğunu söyledi. Doğan, “Karpuzun fiyatı şu anda 3 lira ile 3 lira 50 kuruş arasında değişmekte. Eğer karpuzda verim daha fazla olsaydı bu fiyatlar daha da aşağı olacaktı” şeklinde konuştu.

"İRAN'DAN KARPUZ GELMİYOR" Geçen sene İran karpuzuna getirilen ton başına 300 dolar gümrük vergisinin yerli karpuz üreticisini sevindirdiğini söyleyen Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Biz Adana karpuzunun coğrafi işaretini alırken İran’dan Türkiye’ye karpuz girmesin diye görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda da İran karpuzuna 300 dolar gümrük vergisi konuldu. Şu anda İran’dan ülkemize karpuz gelmemekte” diye konuştu.

Karpuz üreticisi Mehmet Öztürk ise verimin az olduğunu belirterek, “Verim bu sene yağmur yağmadığı için çok az. İklimden dolayı tonaj yok. Dönümde 2 buçuk 3 ton verim var ama karpuzun kalitesi çok güzel” dedi.

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