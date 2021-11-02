Adana'da safran hasadı başladı (Gramı 50 TL)

Biraz pazar sıkıntısı var. Altın neyse, safran odur. Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz" dedi.