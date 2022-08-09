Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç

Adana'da lagünlerden çıkarılan mavi yengeç bölgedeki turistik tesislerin yanı sıra yurtdışına da ihraç ediliyor. Son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa'dan gelen taleplerde artış var. Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç 12 euroya yani 220 liraya kadar alıcı buluyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 11:33

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 1

Adana'da lagünlerden çıkarılan mavi yengeç, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 2

Bölge balıkçılarının yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeç, yurt içindeki çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 3

Balıkçılar, Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan, Ağyatan ve Tuzla lagünlerinden yakaladıkları mavi yengeçleri ihracatçı firmalara satıyor.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 4

Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 eurodan (220 lira) alıcı buluyor.



Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 5

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, ilçenin mavi yengecin en önemli üreme alanlarından olduğunu söyledi.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 6

Mavi yengecin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "yüksek sosyete ürünü" olarak satıldığını anlatan Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." dedi.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 7

Topuz, mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirtti. Topuz, şöyle devam etti:

"Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş'a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş'ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."


Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 8

Bölgeden yakalanan mavi yengeci ihraç eden Murat Kumlu da "Çin'de Guangzhou, Şanghay, Hong Kong'a ve Avrupa'da da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Amerika'dan talep alıyoruz. ." diye konuştu.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 9

Mavi yengecin lezzetiyle ön plana çıktığını belirten Kumlu, "Kendinden doğal tuzlu bir tadı var ama çok lezzetlidir. Karidesten bile lezzetli diyebiliriz. Karides sevenler mavi yengeci daha çok beğenir." ifadesini kullandı.

Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 10
Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 11
Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 12
Adana'dan Uzak Doğu ve Avrupa'ya mavi yengeç - 13

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