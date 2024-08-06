Ağustos ayı aile destek ödemesi 2024: Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile Destek Programı, son olarak temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin ardından sona ermişti. Gözler ise ağustos ayı aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, aile destek ödemeleriyle ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak?
Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri sona ermişti. Yapılan son Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve aile destek ödemeleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?