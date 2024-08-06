Ağustos ayı aile destek ödemesi 2024: Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile Destek Programı, son olarak temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemelerinin ardından sona ermişti. Gözler ise ağustos ayı aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, aile destek ödemeleriyle ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

Ağustos ayı aile destek ödemesi 2024: Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu - 1

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Son olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından temmuz ayında hesaplara yatırılan aile destek ödemeleri sona ermişti. Yapılan son Kabine toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu ve aile destek ödemeleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Peki, aile destek ödemesi uzatıldı mı, ne zaman yatacak?

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Ağustos ayı aile destek ödemesi 2024: Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI MI?

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

Ağustos ayı aile destek ödemesi 2024: Aile destek ödemeleri uzatıldı mı, ne zaman yatacak? Tarih belli oldu - 3

AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı son açıklamayla birlikte ağustos ayı ödeme tarihlerini duyurdu.

Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." ifadelerinde bulundu.

Buna göre; Ağustos ayı aile destek ödemeleri 9 Ağustos 2024 Cuma günü hesaplara yatırılacak.

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